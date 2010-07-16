به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نشسته ایران که در رقابت های جام جهانی اوکلاهاما شرکت کرده است، در گروه B این مسابقات با تیم های عراق، اوکراین، قزاقستان، صربستان و کنیا همگروه بود و موفق شد از سد اوکراین، قزاقستان، صربستان عبور کند و به عنوان تیم صدرنشین گام به مرحله دوم بازی ها بگذارد. عراق و کنیا دیگر هم گروهی های ایران از شرکت در این مسابقات انصراف دادند.

ایران در صورت برتری مقابل چین، در مرحله بعدی باید به مصاف برنده بازی مصر و آلمان برود. رقابت های جهانی والیبال نشسته از 19 تا 27 تیر در اوکلاهامای آمریکا برگزار می شود.