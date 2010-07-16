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۲۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۴۲

والیبال نشسته جهان - اوکلاهاما

ایران به مصاف چین می‌رود

ایران به مصاف چین می‌رود

تیم ایران در اولین مسابقه خود در مرحله دوم رقابت های جهانی والیبال امشب به مصاف چین می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال نشسته ایران که در رقابت های جام جهانی اوکلاهاما شرکت کرده است، در گروه B این مسابقات با تیم های عراق، اوکراین، قزاقستان، صربستان و کنیا همگروه بود و موفق شد از سد اوکراین، قزاقستان، صربستان عبور کند و به عنوان تیم صدرنشین گام به مرحله دوم بازی ها بگذارد. عراق و کنیا دیگر هم گروهی های ایران از شرکت در این مسابقات انصراف دادند.

ایران در صورت برتری مقابل چین، در مرحله بعدی باید به مصاف برنده بازی مصر و آلمان برود. رقابت های جهانی والیبال نشسته از 19 تا 27 تیر در اوکلاهامای آمریکا برگزار می شود.

کد مطلب 1117420

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