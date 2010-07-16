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۲۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۴

آتش سوزی در سلیمانیه عراق 29 کشته برجا گذاشت

آتش سوزی در سلیمانیه عراق 29 کشته برجا گذاشت

یک رسانه غربی در گزارشی اعلام کرد که آتش سوزی در هتلی در سلیمانیه واقع در شمال عراق 29 کشته برجا گذاشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس بیمارستانی در عراق به خبرگزاری فرانسه گفت که شب گذشته در نتیجه یک آتش سوزی در هتلی در سلیمانیه در شمال عراق 29 نفر از جمله چندین کودک، زن و افراد خارجی کشته شدند.

همچنین پیش از ظهر روز گذشته یک دستگاه خودروی بمبگذاری شده در مرکز تکریت (زادگاه صدام دیکتاتور سابق عراق) منفجر شد که در نتیجه آن دستکم 6 نفر از جمله یک افسر پلیس عراق کشته و 11 تن دیگر از جمله 6 نیروی پلیس زخمی شدند.

"حاتم اکرم" سخنگوی مرکز پلیس استان صلاح الدین اظهار داشت: در این انفجار گشتی پلیس در خیابان "اربعین" در مرکز تکریت واقع در 160 کیلومتری شمال بغداد هدف قرار گرفته بود.

کد مطلب 1117430

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