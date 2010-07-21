رابطه حملات مرگبار در عراق با برنامه عقب نشینی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری شینهوا در گزارشی با اشاره به ارتباط حملات مرگبار اخیر در عراق و برنامه عقب نشینی نظامیان آمریکایی از این کشور نوشت: مجموعه حملات اخیر انجام شده توسط شورشیان باعث کشته و زخمی شدن صدها نفر از مردم بی گناه عراقی شد و تحلیلگران محلی و برخی از مردم عراق بر این باورند که این حملات ارتباط نزدیکی با مسئله خروج نظامیان آمریکایی از این کشور دارد.

درحالیکه دولت عراق و نیروهای آمریکایی القاعده را مسئول انفجارهای اخیر در این کشور می دانند، "صباح الشیخ" استاد علوم سیاسی دانشگاه بغداد در گفتگو با شینهوا اعلام کرد که این حملات با فرآیند عقب نشینی نیروهای آمریکایی از عراق مرتبط است.

وی افزود: شورشیان با انجام حملات گسترده در عراق درصدد القای این موضوع هستند که دولت ضعیف است و توانایی برقراری امنیت را در کشور و حفاظت از جان مردم ندارد.

صباح الشیخ گفت: شورشیان درصدد اختلال در فرآیند عقب نشینی نظامیان از عراق به منظور تحت فشار قرار دادن آمریکا برای انتخاب یکی از دو گزینه ممکن هستند. یکی موضوع خروج نظامیان از عراق همزمان با انجام حملات مرگبار در این کشور است زیرا در این صورت شبه نظامیان می توانند بگویند که آمریکایی ها در جنگ عراق شکست خورده اند.

وی افزود: گزینه دیگر به تاخیر انداختن فرآیند عقب نشینی نظامیان آمریکایی از عراق است. این موضوع نشان می دهد که آمریکایی ها در استراتژی خود در این کشور شکست خورده اند، چنانچه متوجه این موضوع می شوند که حضور آنها در عراق باعث کشته شدن غیرنظامیان بیشتر، وارد کردن خسارتهای هنگفت به عراقی ها و نابودی تمامی منابع این کشور است.

بر اساس توافقنامه امنیتی واشنگتن و بغداد، نظامیان آمریکایی باید تا 31 آگوست سال 2010 عراق را ترک کنند و پس از این تاریخ فقط 50 هزار نظامی خارجی در این کشور باقی می مانند که تا پایان سال 2011 به کشور خود باز می گردند.

فرمانده ارشد نظامیان آمریکایی در عراق نیز پیشتر اعلام کرده بود که افزایش سطح خشونت ها در این کشور و همچنین مشاجره موجود در میان نمانیدگان عراقی، طرح واشنگتن برای خروج از عراق تا سپتامبر 2010 را با تهدید جدی مواجه می کند.