حافظه زنان قویتر از مردان است/ آقایان هرگز به یک خانم قول ندهید!

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه کمبریج خبر بدی را برای مردان فراموشکار دارند: هرگز قولی به همسرتان ندهید چون آنها هرگز آن را فراموش نمی کنند و تا پایان عمر منتظر عملی شدن آن می مانند!

این محققان تاکنون با انجام تحقیقاتی بر روی چهار و 500 نفر به این نتایج دست یافته اند و برای تائید بررسیهای خود قصد دارند تعداد داوطلبان را به 10 هزار نفر برسانند.

تمامی افراد شرکت کننده در فاز اول این تحقیقات از هر دو جنس زن و مرد بین سنین 48 تا 90 سال بودند.

نتایج این تحقیقات نشان دادن که زنان به طور متوسط آزمایشات را با 9/5 خطای کمتر نسبت به مردان انجام دادند.

همچنین این بررسیها یک پیوند محکم را میان حافظه و آموزش نشان داد به طوری که شرکت کنندگانی که تحصیلات خود را پس از 18 سالگی رها کرده بودند به طور متوسط 20 خطا کمتر از کسانی داشتند که در 16 سالگی ترک تحصیل کرده بودند.

در این تحقیقات یک تست رایانه ای با عنوان "یادگیری جفتهای متداعی کانتب" را که به طور معمول برای آزمایش حافظه بیماران مبتلا به آلزایمر استفاده می شود به کار گرفتند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "برپایه این اطلاعات ما می توانیم تعیین کنیم که آیا عملکرد حافظه یک فرد نرمال است یا خیر. این اطلاعات، حافظه را برپایه سن، جنس و سطح آموزش فرد ارزیابی می کند."

براساس گزارش دیلی تلگراف، این تحقیقات توضیح می دهد که چرا مردان هرگز تاریخ مناسبتهای مهم مثل سالگرد ازدواج و روز تولد همسرشان را به یاد نمی آورند.

این پژوهشگران افزودند: "آقایان! به شما توصیه می کنیم که مراقب حرفهایی که در طول سالیان دراز به یک خانم می گویید باشید، چون آنها هرگز هیچ چیز را فراموش نمی کنند!"