توزيع بن شهروند ميان دانش آموزان نيازمند منطقه 12

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه 12، اين ستاد با حضور قائم مقام ، معاونين شهرداري و با هدف رفع مشكلات و معضلات مدارس واقع در اين محدوده فعاليت خود را آغاز كرده است .

براساس اين گزارش، پاكيزگي محيط داخلي ، رفت و روب اطراف مدارس و چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، رنگ آميزي پيشاني مدارس و... از جمله مصوبات ويژه ستاد مهر است .

همچنين نصب پلاكارد هاي زيبا با پيام هاي مناسب جهت تبريك بازگشايي مدارس، تهيه ظروف ، سطل زباله و گلدان براي هريك از مدارس و جلوگيري از حفاري تا 20 مهرماه از ديگر مصوبات اين ستاد است .

گفتني است فعاليت هاي ستاد مهر در منطقه 12 شهرداري تهران از چند روز گذشته آغاز و بخش هايي از ساختمان مدارس بهسازي شده است.