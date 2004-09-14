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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۲:۲۶

همزمان با آغاز فعاليت ستادمهر منطقه 12 صورت مي گيرد :

توزيع بن شهروند ميان دانش آموزان نيازمند منطقه 12

شهرداري منطقه 12 تهران در راستاي آماده سازي مدارس و مراكز آموزشي واقع در مركز تهران، ضمن فعال كردن ستاد مهر در اين منطقه ، يك ميليون و 200 هزار تومان بن شهروند را ميان دانش آموزان نيازمند و بي بضاعت اين منطقه توزيع مي كند .

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از روابط عمومي شهرداري منطقه 12، اين ستاد با حضور قائم مقام ، معاونين شهرداري و با هدف رفع مشكلات و معضلات مدارس واقع در اين محدوده فعاليت خود را آغاز كرده است . 

براساس اين گزارش، پاكيزگي محيط داخلي ، رفت و روب اطراف مدارس و چراغ هاي راهنمايي و رانندگي، رنگ آميزي پيشاني مدارس و... از جمله مصوبات ويژه ستاد مهر است . 

همچنين نصب پلاكارد هاي زيبا با پيام هاي مناسب جهت تبريك بازگشايي مدارس، تهيه ظروف ، سطل زباله و گلدان براي هريك از مدارس و جلوگيري از حفاري تا 20 مهرماه  از ديگر مصوبات اين ستاد است . 

گفتني است فعاليت هاي ستاد مهر در منطقه 12 شهرداري تهران از چند روز گذشته آغاز و بخش هايي از ساختمان مدارس بهسازي شده است.

کد مطلب 111745

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