جریمه خودکار خودروهای بدون مجوز طرح ترافیک از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه مدیریت ترافیک کلانشهری مانند تهران بدون استفاده از سیستمهای هوشمند ترافیک امکانپذیر نیست، گفت: با توجه به حجم چند میلیونی خودروهای موجود و انبوه سفرهای شهری در تهران، کنترل ترافیک با استفاده از ابزارها و روشهای سنتی قابل انجام نیست.
وی افزود: در کلانشهر تهران با وجود شبکههای عریض و طویل از معابر و بزرگراههای شهری، قطعا بکارگیری سیستمهای هوشمند ترافیک به عنوان یک استراتژی در مدیریت ترافیک بسیار ضروری است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به اینکه سیستمهای هوشمند ترافیک باعث ایجاد نظم و انضباط در عبور و مرور در معابر شهری میشود، اظهار کرد: به عنوان نمونه استفاده از چراغهای هوشمند راهنمایی زمان انتظار در تقاطعها را به حداقل میرساند و با کاهش معطلی خودروها در ترافیک، در وقت شهروندان و مصرف سوخت خودروها صرفهجویی میشود.
وی تسهیل در تردد، کاهش ترافیک و کاستن از اتلاف وقت مردم را از دیگر نتایج بکارگیری سیستمهای هوشمند بر شمرد و اضافه کرد: ارتقای نحوه خدماترسانی ناوگان حمل و نقل شهری و آلودگیهای زیست محیطی را میتوان به آثار اجتماعی و اقتصادی مدیریت هوشمند ترافیک افزود.
تشکری هاشمی مدیریت ترافیک بزرگراهی و شریانی، مدیریت حمل و نقل عمومی، مدیریت سوانح و امدادرسانی، مدیریت موارد اضطراری، مدیریت اطلاعرسانی به مسافران و بانکهای اطلاعاتی، مدیریت ایمنی و پیشگیری، مدیریت تعمیر و نگهداری معابر، مدیریت پارکینگ، سیستمهای پرداخت الکترونیک و سیستمهای هشدار و اعلام حوادث را از امکاناتی بر شمرد که کارگیری سیستمهای هوشمند ترافیک استفاده از آنها را امکانپذیر می کندو
وی تصریح کرد: خوشبختانه در چند سال اخیر گامهای بلندی برای تجهیز تهران به سیستمهای هوشمند ترافیک برداشته شده است.
وی دوربینهای ثبت تخلف، دوربینهای نظارت تصویری، دوربینهای سرعت سنج، تابلوهای چند منظوره اطلاعرسانی، چراغهای هوشمند راهنمایی را از جمله تجهیزاتی بر شمرد که در چند سال گذشته به میزان قابل توجهی در تهران توسعه پیدا کرده و گفت: شاید به دلیل افزایش روزافزون تعداد خودروها و به تبع آن ترددهای شهری، تاثیر این سیستم در بهبود ترافیک چندان محسوس و ملموس نباشد، اما اگر از سیستمهای هوشمند بهرهمند نبودیم اکنون ترافیک تهران بسیار سنگینتر از وضعیت موجود بود.
معاون شهردار تهران با یادآوری اینکه پیش از اجرای آزمایشی کنترل محدوده طرح ترافیک روزانه تعداد زیادی خودرو به طور غیر مجاز وارد این محدوده میشدند، اظهار کرد: از اوایل خرداد که اجرای این پروژه به شکل آزمایشی آغاز شده و برگههای جریمه به صورت ارشادی به نشانی مالکان خودروهای فاقد مجوز ارسال میشود، شاهد کاهش تخلفات هستیم.
وی با ابراز اطمینان از اینکه با بهرهبرداری رسمی از پروژه مذکور و جریمه افرادی که بدون مجوز وارد محدوده طرح ترافیک میشوند به شدت از میزان تخلفات در محدوده طرح ترافیک کاسته خواهد شد، تصریح کرد: با کاهش ورود غیر مجاز خودروها به این محدوده شاهد کاهش حجم ترافیک و میزان آلایندهها در این محدوده خواهیم بود.
فعالیت دوربینهای کنترل محدوده طرح ترافیک که قرار بود از بیستم تیرماه رسما آغاز شود اما به دلیل اعلام تعطیلات متوالی هفته گذشته از نخستین ساعات صبح فردا ( شنبه) 26 تیر ماه به طور رسمی در محدوده مذکور آغاز میشود.
نظر شما