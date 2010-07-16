جریمه خودکار خودروهای بدون مجوز طرح ترافیک از فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جعفر تشکری هاشمی با تاکید بر اینکه مدیریت ترافیک کلان­شهری مانند تهران بدون استفاده از سیستم­های هوشمند ترافیک امکان­­پذیر نیست، گفت: با توجه به حجم چند میلیونی خودروهای موجود و انبوه سفرهای شهری در تهران، کنترل ترافیک با استفاده از ابزارها و روشهای سنتی قابل انجام نیست.

وی افزود: در کلان­شهر تهران با وجود شبکه­های عریض و طویل از معابر و بزرگراههای شهری، قطعا بکارگیری سیستمهای هوشمند ترافیک به ­عنوان یک استراتژی در مدیریت ترافیک بسیار ضروری است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با اشاره به این­که سیستم­های هوشمند ترافیک باعث ایجاد نظم و انضباط در عبور و مرور در معابر شهری می­شود، اظهار کرد: به عنوان نمونه استفاده از چراغهای هوشمند راهنمایی زمان انتظار در تقاطع­ها را به حداقل می­رساند و با کاهش معطلی خودروها در ترافیک، در وقت شهروندان و مصرف سوخت خودروها صرفه­جویی می­شود.

وی تسهیل در تردد، کاهش ترافیک و کاستن از اتلاف وقت مردم را از دیگر نتایج بکارگیری سیستم­های هوشمند بر شمرد و اضافه کرد: ارتقای نحوه خدمات­رسانی ناوگان حمل و نقل شهری و آلودگیهای زیست محیطی را می­توان به آثار اجتماعی و اقتصادی مدیریت هوشمند ترافیک افزود.

تشکری هاشمی مدیریت ترافیک بزرگراهی و شریانی، مدیریت حمل و نقل عمومی، مدیریت سوانح و امدادرسانی، مدیریت موارد اضطراری، مدیریت اطلاع­رسانی به مسافران و بانک­های اطلاعاتی، مدیریت ایمنی و پیشگیری، مدیریت تعمیر و نگهداری معابر، مدیریت پارکینگ، سیستم­های پرداخت الکترونیک و سیستم­های هشدار و اعلام حوادث را از امکاناتی بر شمرد که ­کارگیری سیستم­های هوشمند ترافیک استفاده از آنها را امکانپذیر می­ کندو

وی تصریح کرد: خوشبختانه در چند سال اخیر گام­های بلندی برای تجهیز تهران به سیستم­های هوشمند ترافیک برداشته شده است.

وی دوربین­های ثبت تخلف، دوربین­های نظارت تصویری، دوربین­های سرعت سنج، تابلوهای چند منظوره اطلاع­رسانی، چراغهای هوشمند راهنمایی را از جمله تجهیزاتی بر شمرد که در چند سال گذشته به میزان قابل توجهی در تهران توسعه پیدا کرده و گفت: شاید به دلیل افزایش روزافزون تعداد خودروها و به تبع آن ترددهای شهری، تاثیر این سیستم در بهبود ترافیک چندان محسوس و ملموس نباشد، اما اگر از سیستم­های هوشمند بهره­مند نبودیم اکنون ترافیک تهران بسیار سنگین­تر از وضعیت موجود بود.

معاون شهردار تهران با یادآوری این­که پیش از اجرای آزمایشی کنترل محدوده طرح ترافیک روزانه تعداد زیادی خودرو به طور غیر مجاز وارد این محدوده می­شدند، اظهار کرد: از اوایل خرداد که اجرای این پروژه به ­شکل آزمایشی آغاز شده و برگه­های جریمه به ­صورت ارشادی به نشانی مالکان خودروهای فاقد مجوز ارسال می­شود، شاهد کاهش تخلفات هستیم.

وی با ابراز اطمینان از اینکه با بهره­برداری رسمی از پروژه مذکور و جریمه افرادی که بدون مجوز وارد محدوده طرح ترافیک می­شوند به شدت از میزان تخلفات در محدوده طرح ترافیک کاسته خواهد شد، تصریح کرد: با کاهش ورود غیر مجاز خودروها به این محدوده شاهد کاهش حجم ترافیک و میزان آلاینده­ها در این محدوده خواهیم بود.

فعالیت دوربینهای کنترل محدوده طرح ترافیک که قرار بود از بیستم تیرماه رسما آغاز شود اما به دلیل اعلام تعطیلات متوالی هفته گذشته از نخستین ساعات صبح فردا ( شنبه) 26 تیر ماه به طور رسمی در محدوده مذکور آغاز می­شود.