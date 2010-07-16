احداث تونل دو طبقه 9 کیلومتری از میدان سپاه تا بزرگراه آزادگان در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی شریفی با اشاره به اجرای پروژه بزرگراه شهید صیاد شیرازی از ساخت تونلی به طول 9 کیلومتر در دو طبقه شامل قرارگیری لاین های رفت و برگشت بر روی هم در امتداد این پروژه خبر داد.

وی ادامه داد: این طرح از لحاظ کیفیت، طراحی و اجرا در کشور و خاورمیانه بی نظیر است و تا کنون چنین طرحی با این ویژگیها اجرا نشده است.

به گفته وی، شهردار تهران و مجموعه شهرداری به دنبال این مهم هستند که تا پایان شهریورماه سال جاری عملیات اجرایی این طرح شروع شود، ضمن اینکه براساس پیش بینیهای معاونت فنی و عمرانی عملیات ساخت و اجرای این تونل حدود چهار سال زمان نیاز دارد.

معاون شهردار تهران افزود: با اجرای این پروژه بزرگراه شهید صیاد شیرازی از میدان سپاه به بزرگراه آزادگان در جنوب تهران متصل خواهد شد.

