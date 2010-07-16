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۲۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۳

شریفی خبر داد:

احداث تونل دو طبقه 9 کیلومتری از میدان سپاه تا بزرگراه آزادگان در پایتخت

احداث تونل دو طبقه 9 کیلومتری از میدان سپاه تا بزرگراه آزادگان در پایتخت

معاون امور مناطق شهرداری تهران از ساخت تونل دو طبقه به طول 9 کیلومتر برای اولین بار در خاورمیانه در امتداد بزرگراه شهید صیاد شیرازی از میدان سپاه تا بزرگراه آزادگان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عیسی شریفی با اشاره به اجرای پروژه بزرگراه شهید صیاد شیرازی از ساخت تونلی به طول 9 کیلومتر در دو طبقه شامل قرارگیری لاین های رفت و برگشت بر روی هم در امتداد این پروژه خبر داد.

وی ادامه داد: این طرح از لحاظ کیفیت، طراحی و اجرا در کشور و خاورمیانه بی نظیر است و تا کنون چنین طرحی با این ویژگیها اجرا نشده است.

به گفته وی، شهردار تهران و مجموعه شهرداری به دنبال این مهم هستند که تا پایان شهریورماه سال جاری عملیات اجرایی این طرح شروع شود، ضمن اینکه براساس پیش بینیهای معاونت فنی و عمرانی عملیات ساخت و اجرای این تونل حدود چهار سال زمان نیاز دارد.

معاون شهردار تهران افزود: با اجرای این پروژه بزرگراه شهید صیاد شیرازی از میدان سپاه به بزرگراه آزادگان در جنوب تهران متصل خواهد شد.
 

کد مطلب 1117457

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