شالوم : اسرائيل براي كشاندن پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ازهيچ تلاشي فروگذار نخواهد كرد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو نظامي رژيم صهيونيستي ، سيلوان شالوم وزير امور خارجه رژيم صهيونيستي با تاييد جنگ رواني اين رژيم عليه برنامه هسته اي مسالمت آميز ايران گفت : اسرائيل براي متقاعد كردن آژانس بين المللي انرژي اتمي براي ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت سازمان ملل تلاش خواهد كرد تا چه بسا در صورت ارجاع، ايران در معرض مجازات قرار گيرد.



وي ادعا كرد: ايران به شكل روزافزوني درحمايت از مقاومت فلسطين دست دارد و مقادير فراواني سلاح از ايران به سوريه از طريق بندر لاذقيه منتقل مي شود واز آنجا اين سلاح ها به دست حزب الله مي رسد.



شالوم همچنين در واكنش به درخواست بشاراسد رئيس جمهور سوريه براي بازگشت به پاي ميز مذاكرات گفت : ما نمي توانيم تروريسم را در ساعات روز و مذاكرات را در ساعات شب تحمل كنيم.



وي افزود: سوريه اگر به سمت صلح گرايش دارد بايد بدون هرگونه شروط قبلي پيش ما بيايد ما خواهان توقف حمايت سوريه از تروريسم (مقاومت فلسطين) هستيم.



در اين حال روزنامه معاريو نوشت: شالوم با مخالفت خود با پيوستن اسرائيل به اتحاديه اروپايي اعضاي كميته پارلماني كنيست را غافلگير كرد.



شالوم ادعا كرد در يكي از نشست ها با سيليو برلوسكني نخست وزير ايتاليا او از من پرسيد كه آيا اسرائيل به مساله پيوستن به اتحاديه اروپا اهتمام دارد .



شالوم احتمال چنين مساله را تكذيب كرد و ادعا كرد: گشودن بازاركار اسرائيل به شهروندان اتحاديه اروپايي به معناي ورود آزادانه شمار زيادي از كارگران بيگانه به اسرائيل خواهد بود.



شالوم همچنان براي جلب حمايت اروپا از ساخت ديوارحائل تلاش مي كند.



شايان ذكر است در حالي كه سه كشور آلمان ، انگليس و فرانسه به تعهدات خود به جمهوري اسلامي ايران پشت پا زده و از عمل به آن طفره رفتند وبا ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت نيزمخالفت كرده اند، بنظر مي رسد تمامي اين اقدامات به علت فقدان حمايت كافي از هرگونه تصميم عليه ايران در شوراي امنيت است، آمريكا نيز از احتمال ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت ابراز نااميدي كرده است وتمام تلاش هايش تاكنون بي نتيجه بوده است اما به نظر مي رسد رژيم صهيونيستي همچنان مصمم به ادامه جنگ رواني و تبليغاتي و جنجال سازي عليه برنامه مسالمت آميز هسته اي ايران است تا با انحراف افكارعمومي اززرادخانه مخوف هسته اي خود علاوه برخودداري از پيوستن به معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي به توسعه و تجهيز سلاح هاي هسته اي خود ادامه دهد.