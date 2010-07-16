کره جنوبی 21 مهر ماه رزمایش ضد زیر دریایی برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری یونهاپ کره در گزارشی نوشت: وزارت دفاع کره جنوبی امروز جمعه از برگزاری یک رزمایش ضد زیر دریایی دو روزه خارج از آبهای شهر بندری بوسان از روز 13 اکتبر (21 مهر) خبر داد.

وزارت دفاع کره جنوبی اعلام کرد که این کشور همچنین به صورت مجزا در رزمایش ابتکار اشاعه امنیت (PSI) که توسط استرالیا در ماه سپتامبر (اواسط شهریور ماه) برگزار می شود، شرکت می کند.

بر اساس این گزارش در پی غرق شدن ناو جنگی کره جنوبی، سئول نقش فعال تری را در رزمایش های ابتکار اشاعه امنیت به عنوان بخشی از پاسخ خود به این حادثه داشته است.

این درحالیست که پیونگ یانگ ضمن محکوم کردن شرکت سئول در چنین رزمایش هایی آن را اقدامی تحریک آمیز برای وقوع جنگی جدید در شبه جزیره کره خوانده است.

در همین حال همزمان با بالا گرفتن تنش ها در شبه جزیره کره مقامات ارتش کره جنوبی اعلام کردند که روز دوشنبه دهم خرداد ماه هزاران نفر از نظامیان با حمایت دهها جنگنده به منظور خنثی سازی یک حمله شبیه سازی شده در نزدیکی مرز با کره شمالی یک رزمایش نظامی را برگزار کردند.

مقامات کره جنوبی گفته‌ اند پس از تحقیقات مفصل دیگر برایشان شکی باقی نمانده که رزمناو "چئونان" متعلق به این کشور بر اثر انفجار مهیبی در زیر دریا غرق شده است که عامل آن یک اژدرافکن کره شمالی بوده است. تکه قطعاتی که کف دریا پیدا شده نشان می ‌دهد که تجهیزات ساخت کره شمالی انفجار زیردریایی را باعث شده ‌اند.