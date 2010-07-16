شاهچراغی در کاتا انفرادی صاحب مدال طلا شد

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات روز پنجشنبه در شهر "بوتگوریکا" مونته نگرو آغازشد . در روز نخست این رقابتها کاتاروها در بخش انفرادی به روی تاتامی با یکدیگر به رقابت پرداختند. داود شاهچراغی نماینده ایران در اولین مبارزه خود از سد نماینده ونزوئلا گذشت و سپس حریفی از کره‌جنوبی را از پیش رو برداشت.

کاتاروی تیم دانشجویان ایران در مبارزه سوم خود مقابل نماینده ژاپن به پیروزی دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله کاتارویی از ایتالیا را از پیش رو برداشت و راهی فینال شد. شاهچراغی در دیدار فینال هم نماینده اسپانیا را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

در این بخش، بعد از نمایندگان ایران و اسپانیا حریفی از آمریکا سوم شد. در کاتای انفرادی بانوان نیز ژاپن اول و نماینده فرانسه نایب قهرمان شد.

امروز در دومین روز این مسابقات در کومیته انفرادی وحید حسنی پور در وزن 60- کیلوگرم، حامد زیگساری در وزن 67- کیلوگرم، سعید فرخی در وزن 75- کیلوگرم امروز به مصاف حریفان خود می روند.



فردا شنبه در روز سوم این مسابقات منصور حسن بیگی در وزن 84- کیلوگرم و جاسم ویشگاهی در وزن 84+ کیلوگرم به عنوان نمایندگان ایران به روی تاتامی خواهند رفت.

یکشنبه هم در روز پایانی تیم کاتای اصفهان به همراه نادر جودت، فرخی، ویشگاهی، حسن بیگی و پورشیب در بخش کومیته تیمی بارقبای خود پیکار می کنند.

رقابتهای کاراته قهرمانی دانشجویان جهان یکشنبه خاتمه پیدا می کند.