  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۳:۳۲

کاراته دانشجویان جهان/

شاهچراغی در کاتا انفرادی صاحب مدال طلا شد

شاهچراغی در کاتا انفرادی صاحب مدال طلا شد

نخستین روز رقابتهای کاراته قهرمانی دانشجویان جهان با کسب یک مدال طلا برای تیم اعزامی ایران همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات روز پنجشنبه در شهر "بوتگوریکا" مونته نگرو آغازشد . در روز نخست این رقابتها  کاتاروها در بخش انفرادی به روی تاتامی با یکدیگر به رقابت پرداختند. داود شاهچراغی نماینده ایران در اولین مبارزه خود از سد نماینده ونزوئلا گذشت و سپس حریفی از کره‌جنوبی را از پیش رو برداشت.

کاتاروی تیم دانشجویان ایران در مبارزه سوم خود مقابل نماینده ژاپن به پیروزی دست یافت و راهی مرحله نیمه نهایی شد. وی در این مرحله کاتارویی از ایتالیا را از پیش رو برداشت و راهی فینال شد. شاهچراغی در دیدار فینال هم نماینده  اسپانیا را شکست داد و به مدال طلا دست یافت.

در این بخش، بعد از نمایندگان ایران و اسپانیا حریفی از آمریکا سوم شد. در کاتای انفرادی بانوان نیز ژاپن اول و نماینده فرانسه نایب قهرمان شد.

امروز در دومین روز این مسابقات در کومیته انفرادی وحید حسنی پور در وزن 60- کیلوگرم، حامد زیگساری در وزن 67- کیلوگرم، سعید فرخی در وزن 75- کیلوگرم امروز به مصاف حریفان خود می روند.

فردا شنبه در روز سوم این مسابقات  منصور حسن بیگی در وزن 84- کیلوگرم و جاسم ویشگاهی در وزن 84+ کیلوگرم به عنوان نمایندگان ایران به روی تاتامی خواهند رفت.

یکشنبه هم در روز پایانی تیم کاتای اصفهان به همراه نادر جودت، فرخی، ویشگاهی، حسن بیگی و پورشیب در بخش کومیته تیمی بارقبای خود پیکار می کنند. 

رقابتهای کاراته قهرمانی دانشجویان جهان یکشنبه خاتمه پیدا می کند.

کد مطلب 1117468

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها