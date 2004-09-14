طرح اصلاح آئين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي نخستين دستور كار مجلس پس از تعطيلات

حميدرضا حاجي بابايي در گفتگو با خبرنگار پارلماني "مهر"، با بيان اين مطلب افزود: اين طرح بيست و هشتم تيرماه سال جاري درصحن علني مطرح شد وبه دليل اينكه كاركارشناسي بيشتري روي اين طرح انجام شود و پيشنهادات و نظرات نمايندگان در اصلاح آئين نامه مد نظر قرار بگيرد با راي نمايندگان به مدت دو ماه مسكوت ماند و پس از گذشت دوماه براي بررسي درشور اول روز يكشنبه هفته آينده دردستوركارمجلس قرارمي گيرد .



نماينده همدان با بيان اينكه درطرح اصلاح آيين نامه اخلي مجلس نظرات كارشناسي صاحبنظران و مركز پژوهش هاي مجلس استفاده شده است ، به تغييرات صورت گرفته درآيين نامه داخلي 241 ماده اي مجلس دراين طرح اشاره كرد و افزود : دراين طرح 49 تغيير درآيين نامه انجام شده است .



حاجي بابايي تغييرات آيين نامه داخلي مجلس را شامل برخي اصلاحات عبارتي به منظور شفافيت ورفع ابهام درموضوعاتي نظير دعوت از مسئولان دستگاه هاي اجرايي به جلسات مجلس ، تحقيق و تفحص ، تذكروسئوال نمايندگان ازوزيران ومسئولان ونحوه پيگيري ونظارت نمايندگان براموراجرايي ، ساماندهي ويكپارچگي امورمرتبط با امورقانونگذاري و نظارتي مجلس درآيين نامه مجلس عنوان كردو افزود : تغييرات انجام شده تغيير تعداد كميسيون ها را دربرنمي گيرد .



مجلس شوراي اسلامي پس از دوهفته تعطيلات تابستاني 29 شهريورماه تشكيل جلسه علني مي دهد .

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