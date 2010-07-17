تصویربرداری "یکروز قبل" در شمال تمام شد

سعید شرفیکیا مدیر تولید این مجموعه به خبرنگار مهر گفت: تصویربرداری بخش شمال روز جمعه در رامسر تمام شد و از دوشنبه 28 تیرماه در تهران شروع میشود. پس از آن برای ادامه تصویربرداری به سمنان و پس از آن به لبنان میرویم. 35 درصد از تصویربرداری این مجموعه باقی مانده است. تدوین را حسین غضنفری انجام میدهد.
حمیدرضا پگاه، مانی کسرائیان، علیرام نورایی، آزاده شمس، مهسا هاشمی، بهزاد خداویسی، افشین نخعی، اتابک نادری، کریم قربانی، شهزاد صفوی بازیگران این فیلم هستند. سایر عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: حسین ناظریان، گریم: محسن بابایی، طراح صحنه و لباس: مهدی دیلمی.
این مجموعه در هفت قسمت برای پخش از شبکه یک در هفته دفاع مقدس آماده میشود. "یکروز قبل" محصول گروه حماسه و دفاع و محسن علیاکبری تهیهکننده آن است.
صادق کرمیار فیلمهای "بهانههای عاشقی"، "خانه ساحلی"، "سیم آخر"، "کرانههای کبود" و "رویا" را در کارنامه دارد.
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