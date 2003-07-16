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۲۵ تیر ۱۳۸۲، ۱۸:۴۶

اسكات ريتر بازرس سابق نيروهاي سازمان ملل :

آمريكايي ها بايد رژيم خود را تغيير دهند

بازرس سابق نيروهاي سازمان ملل دركميته خلع سلاح عراق ازحمله بي دليل آمريكا به عراق شديدا انتقاد كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو سويس ،"اسكات ريتر" دركتاب جديد خود خواستارانجام تغييرات گسترده درآمريكا شده است .
اسكات دركتاب خود به نام " مرزهاي عدالت و تسليحات كشتار جمعي و جنگ باندهاي آمريكا " نوشته است: حمله انگليس وآمريكا به عراق جنگي غير قانوني  و نقض كامل منشور سازمان ملل است .
وي افزود:  ملت آمريكا نيازبه تغييرنظام حاكم كنوني آمريكا  دارند زيرا هركسي بجاي "جورج بوش"رييس جمهوري آمريكا و "ديك چيني" معاون رييس جمهوراين كشوربهتراست.
بازرس سابق نيروهاي سازمان ملل دركميته خلع سلاح عراق درهمان حال "كوفي عنان" دبيركل سازمان ملل را شديدا مورد انتقاد قرار داد وگفت : عنان شجاعت وجوانمردي خودرا از دست داده است .
اسكات ريتردراظهارنظري ديگر"هانس بليكس" رييس سابق بازرسان سازمان ملل براي خلع سلاح عراق را ترسو خواند.    

کد مطلب 11175

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