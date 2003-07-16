آمريكايي ها بايد رژيم خود را تغيير دهند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو سويس ،"اسكات ريتر" دركتاب جديد خود خواستارانجام تغييرات گسترده درآمريكا شده است .

اسكات دركتاب خود به نام " مرزهاي عدالت و تسليحات كشتار جمعي و جنگ باندهاي آمريكا " نوشته است: حمله انگليس وآمريكا به عراق جنگي غير قانوني و نقض كامل منشور سازمان ملل است .

وي افزود: ملت آمريكا نيازبه تغييرنظام حاكم كنوني آمريكا دارند زيرا هركسي بجاي "جورج بوش"رييس جمهوري آمريكا و "ديك چيني" معاون رييس جمهوراين كشوربهتراست.

بازرس سابق نيروهاي سازمان ملل دركميته خلع سلاح عراق درهمان حال "كوفي عنان" دبيركل سازمان ملل را شديدا مورد انتقاد قرار داد وگفت : عنان شجاعت وجوانمردي خودرا از دست داده است .

اسكات ريتردراظهارنظري ديگر"هانس بليكس" رييس سابق بازرسان سازمان ملل براي خلع سلاح عراق را ترسو خواند.