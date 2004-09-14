سفر مخفيانه تيم امنيتي رژيم صهيونيستي به روسيه

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازآسوشيتدپرس، اين اقدام اسرائيل درزماني انجام مي شود كه پوتين رئيس جمهورروسيه اعلام كرد تواناييهاي ضدتروريسم روسيه را افزايش خواهد داد .

سه مقام نزديك به اين ماموريت كه خواستند نامشان فاش نشود گفتند : يك تيم از افسران اطلاعاتي اسرائيلي براي بحث و انتقال تجربيات وتخصصهاي اسرائيل در اين زمينه بسيار محتاطانه و مخفيانه به روسيه رفتند .

اين مقامات گفتند روسيه به ويژه در مورد يادگيري بيشتردرمورد امنيت هواپيماها وترافيك هوايي پس از بمبگذاري 24 آگوست دوهواپيماي مسافربري روسي علاقه مند است در اين زمينه تجربه بيشتري را بياموزد .

اين مقامات گفتند: هدف اصلي ازاين سفرتوضيح اين مسئله به روسيه بود كه اسرائيل چگونه مي تواند دراين زمينه به مسكو كمك كند .

مقامات اظهار داشتند : تيم اسرائيلي به اسرائيل بازگشته است و هم اكنون منتظر اعلام موافقت روسيه براي قبول همكاري بيشتر است .

در همين حال يك مقام اسرائيلي گفت كه دو افسر عالي رتبه روس به اسرائيل رفته اند تا ازتاسيسات پليس ضد ترور اين رژيم ديدن كنند . هنوز جزئياتي در مورد اين تماسها منتشر نشده است .

هم اسرائيل و هم روسيه در مورد انتشار جزئيات بيشتر در اين زمينه بي ميل بوده اند .

سرويس جاسوسي اسرائيل شين بت و وزارت امور خارجه اين رژيم از رد و يا تاييد اين خبر سر باز زدند .

ايهود اولمرت معاون نخست وزيررژيم اسرائيل به آسوشيتد پرس گفت : تماسهاي مستمري بين سرويسهاي امنيتي روسيه و اسرائيل در جريان است .

وي گفت : من فكر مي كنم اسرائيليها به طور فزاينده در حال فهميدن اين مسئله هستند كه آنها بايد براي حملات تروريستي آينده آماده شوند و اين ايده خوبي است كه آنها به همكاري با ما بپردازند .

بر طبق اين گزارش اين همكاري براي كرملين كه ازدر گير شدن با جهان اسلام كه با آن روابط اقتصادي وسياسي بلند مدت خوب دارد مي پرهيزد ، مشكلات زيادي به بار خواهد آورد .

به خصوص در مورد ايران كه روسيه در توسعه يك برنامه انرژي هسته اي به تهران كمك مي كند .مديرسرويس امنيت فدرال روسيه نيز در همين رابطه گفت كه اطلاعاتي در مورد همكاري امنيتي روسيه و اسرائيل ندارد .

سخنگوهاي وزارت كشور ، امور خارجه و سفارت روسيه در تل آويو هيچ توضيحي در اين زمينه ارائه نكردند .

گفتني است در جريان سفر سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه به اسرائيل ، مقامات اسرائيلي براي افزايش روابط امنيتي دو كشور تلاشهاي بسياري كردند با اينحال لاوروف تمايل چنداني به اين مسئله نشان نداد و گفت در اين مبارزه بايد همپيمانان اسرائيل در جهان عرب نيز حضور داشته باشند .