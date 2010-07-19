خبر بازنشستگی ام را 14 سال زود شنیدم/ فرهاد رهبر از اختیاراتش استفاده کرد

روح الله عالمی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأیید خبر بازنشستگی اش از دانشگاه تهران گفت: این موضوع یک تصمیم درون دانشگاهی بوده است. مسئولان دانشکده ادبیات و علوم انسانی پیام رئیس دانشگاه مبنی بر بازنشستگی ام را ابلاغ کردند.

وی افزود: 22 سال سابقه عضویت هیئت علمی دارم و حداقل 14 سال دیگر می توانم به فعالیت خود ادامه دهم. از طرف دیگر چون دارای 30 سال سابقه کار از اول انقلاب اسلامی هستم این اختیار برای رئیس دانشگاه ایجاد می شود که متوسل به این 30 سال سابقه شود و حکم به بازنشستگی دهد. البته این جزء اختیارات رئیس دانشگاه است که هم می تواند متوسل به این 30 سال شود و هم می تواند نشود.

این عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران در توضیح بیشتر به مهر گفت: از اول انقلاب در آموزش و پرورش مشغول شدم و سپس به دانشگاه تهران منتقل شدم. سابقه 30 ساله ام مربوط به مجموع فعالیت در آموزش و پرورش و دانشگاه تهران است. بر اساس قانون یک عضو هیئت علمی دانشگاه می تواند سنوات اداری قبل از عضویت هیئت علمی اش را به دانشگاه منتقل کند اما جزء سوابق هیئت علمی اش حساب نشود. بنابراین می توانم مستند به سابقه 22 ساله به عنوان عضو هیئت علمی 14 سال دیگر نیز تدریس کنم اما تشخیص رئیس دانشگاه که از اختیارات وی نیز است این بوده که به 30 سال سابقه کاری بنده استناد شود و بازنشسته شوم.

روح الله عالمی خاطرنشان کرد: هنوز به بنده اعلام نکرده اند که دیگر نمی توانم اصلا" تدریس کنم بنابراین احتمال این وجود دارد که به طور غیر رسمی باز هم بتوانم در کلاسهایم حاضر شوم.