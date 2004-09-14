سپاه ايده اي نو در زمينه دفاع در برابر تهديدات استكبار جهاني به اجرا درمي آورد

به گزارش خبرگزاري "مهر"، سردار سرتيپ احمديان روز سه شنبه در دومين روز از همايش بزرگ عاشوراي 5 افزود: امروز نخستين رزمايش نوين بر اساس اين ايده نو را مشاهده مي كنيد كه هدف آن يك تمرين واقعي بزرگ و گسترده است.



وي خاطرنشان كرد: رزمايش عاشوراي 5 در واقع يك طرح از فرآيند آرمان بزرگ امام راحل (ره) است كه با يك سال ممارست و بيش از دو سال برنامه ريزي صورت گرفته است.



رييس ستاد مشترك سپاه تصريح كرد: امروز ما در وضعيتي قرار گرفته ايم كه بتوانيم يك تمرين جمعي به اين شكل داشته باشيم امروز در خصوص نبرد نامتقارن به شكل دفاع مسطح و موازييكي اقداماتي صورت گرفته كه در كنار گردان هاي مردمي در غالب گروه هاي كوچكي از گردان هاي عاشورا كه بيش از هشتاد هزار گروه را شامل مي شود و همچنين اندكي از هسته هاي نهضت مقاومت در اين رزمايش حضور دارند.



وي تاكيد كرد: ما با نتايجي كه از رزمايش عاشوراي 5 به دست آورديم مي توانيم ادعا كنيم كه به فضل الهي توانسته ايم يك دفاع مردمي در شان ملت غيور و دلاوران را ساماندهي كنيم تا اگر هر توطئه اي در هر نقطه اي از كشور عزيزمان روي داد بتوانيم پاسخ دهيم.



سردار احمديان با اشاره به جهت گيري تهديدات دشمنان غيرهمطراز انقلاب اسلامي، اظهار داشت: ما چند سالي است كه با استفاده موثر از تجربيات دوران دفاع مقدس سازماندهي جديدي را با توجه به ارتقا سطح تهديدات شكل داده ايم تا در يك جنگ مدرن، دفاعي شكست ناپذير از ميهن اسلامي داشته باشيم.



رييس ستاد مشترك سپاه ادامه داد: ما فقط طبق وظيفه ديني و انقلابي مان عمل مي كنيم وظيفه اصلي ما حفظ منافع مردم و منافع كشور و اسلام است.