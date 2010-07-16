اولین همایش بین المللی "امیرمهر" در شیراز برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دبیر این همایش ظهر جمعه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همایش مذکور در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه هفته آینده برگزار می شود.

محسن خادمی تصریح کرد: این همایش به همت ستاد هماهنگی جشنهای مردمی اعیاد رجب و شعبان استان فارس برپا می شود و شامل برنامه های متنوعی از جمله شب شعر انتظار، نشستهای تخصصی مهدویت، همایش کودک منتظر و... است.

وی تصریح کرد: همایش بین المللی مهر در راستای ششمین همایش دکترین مهدویت با هدف تقویت و گسترش گفتمان مهدوی بوده که برای اولین بار در شیراز برپا می شود.