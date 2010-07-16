انتقاد از طولانی شدن اجرای پروژه های راه سازی آمل

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، یدالله اکبرزاده ظهر جمعه در حاشیه بازدید از پروژه های راه و ترابری شهرستان گفت: به علت کم عرض بودن مسیر محور آمل به چمستان در شهرستان نور متاسفانه آمار میزان وقوع تصادفات در این محور به علت طولانی شدن زمان اجرای طرح چهاربانده کردن این محور افزایش یافته است.

وی با اشاره به اینکه برای تعریض و چهار خطه کردن چهاربانده کردن محور آمل به چمستان بیش از 25 میلیارد ریال اعتبار اختصاص داده شده است، تصریح کرد: مسئولان اداره کل راه و ترابری مازندران ونیز شهرستان آمل روند تکمیل در تعریض این محور را سرعت بدهند.

فرماندار شهرستان آمل همچنین در بازدید از پل روگذر امام حسین (ع) این شهرستان که در مسیر ورودی شهر آمل در حال اجراست، ابراز امیدواری کرد که این طرح تا دهه فجر امسال بهره برداری شود.

اکبرزاده، اعتبار اجرای این طرح را بیش از 30 میلیارد ریال اعلام کرد.

وی همچنین در بازدید خود از طرح ساخت جاده دو کیلومتری امام زاده عبدالله(ع) به آغوذبن دیدن بر اجرای هرچه سریعتر این جاده با توجه به ترافیک سنگین ایجاد شده در ورودی و داخل شهر آمل به علت تردد کامیون ها و وسایط نقلیه سنگین تاکید کرد.

وی در بازدید از راههای روستایی ورامده به ولیسده و خشکرود به کاسمده، از افتتاح و بهره برداری این طرح ها تا اوایل هفته آینده خبر داد.