برپايي نماز جمعه در حرم امام علي(ع) و مسجد كوفه ممنوع شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري هاي فرانسه و د پ آ آلمان ، عدنان الذرفي استاندار نجف برپايي نماز جمعه را در حرم مطهر امام علي عليه السلام و مسجد كوفه ممنوع اعلام كرد.



منابع عراقي به نقل از الذرفي اعلام كردند اين تصميم به اين خاطر صورت گرفت كه برپايي نماز جمعه در صحن امام علي عليه السلام و مسجد كوفه باعث به زحمت افتادن زوار عتبات عاليات مي باشد .



استاندار نجف مدت اين ممنوعيت را مشخص نكرد اما گفت: ما مي خواهيم اين دو مكان را از مناقشه هاي سياسي دور كنيم .



پيش از اين طرفداران آيت الله علي سيستاني از مراجع بزرگ شيعه عراق درحرم امام علي عليه السلام نماز جمعه را برپا مي داشتند و طرفداران مقتدي صدر نيز درمسجد كوفه به اين اقدام معنوي عمل مي نمودند.



تصميم استاندار نجف در نوع خود يك تصميم عجيب و غير منتظره از هنگام سرنگوني رژيم صدام در سال گذشته مي باشد.



شهر مقدس نجف كه در مدت چند هفته آماج حملات هوايي و زميني اشغالگران آمريكايي قرار داشت و طي آن علاوه بر هتك حرمت آمريكايي به اماكن مقدس شمار زيادي از مردم بيگناه اين شهر به بهانه سركوب شبه نظاميان مقتدي صدر به خاك و خون كشيده شدند در پي مداخله قاطعانه آيت الله علي سيستاني از مراجع بزرگ شيعه بار ديگر روي آرامش به خود ديد.



پيش ازاين تصميم نمازجمعه درصحن مطهرامام علي(ع) به مدت سه هفته متوالي بعلت هجوم طرفداران مقتدي صدر برگزار نشد.



طرفداران صدر از اقامه نماز جمعه توسط خالد النعمايي درحرم امام علي عليه السلام جلوگيري كرده بودند ، آنها اعلام كردند وي حق ندارد به جاي صدرالدين قبانچي نماينده آيت الله سيستاني كه نماز جمعه را اقامه مي كرد، خطبه بخواند.



طرفداران صدر از قبانچي نيز به علت اينكه خواستار عقب نشيني شبه نظاميان جيش المهدي از نجف شده بود، انتقاد كرده بودند .



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