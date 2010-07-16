نارضایتی روزافزون از اوباما/ سایه سنگین بحرانهای لاینحل بر آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "تاگس انسایگر" در مطلبی در این باره نوشت: برای رئیس جمهوری آمریکا در حال حاضر همه امور تقریبا بد پیش می رود. فقدان محبوبیت برای باراک اوباما در چنین شرایطی غیر منتظره نیست.

نویسنده در ادامه به نتیجه حکومت اوباما از منظر مردم آمریکا در حالی که تقریبا نیمی از دوره ریاست جمهوری اش رو به اتمام است پرداخته و نوشت: نتیجه به صورت دلسردکننده ای خوب نیست.میزان بیکاری بالا، بدهی های دولتی در حال افزایش، فاجعه نفتی در خلیج مکزیک، یک کنگره ناهماهنگ ، جنگ های تمام نشدنی در عراق و افغانستان.

به این ترتیب هیچ جای تعجب ندارد که آمریکاییها کشورشان را در مسیر غلطی می بینند و سیاستهای رئیس جمهوری کشورشان را که با وعده های بزرگ وارد میدان شده است زیر سوال می برند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب به کاهش شدید محبوبیت اوباما در آمریکا با توجه به نظر سنجی های انجام شده اشاره کرده و نوشت: یک نظر سنجی انجام شده از طرف شبکه ABC و روزنامه "واشنگتن پست" بی اعتمادی روزافزون مردم آمریکا به حکومت را نشان می داد. 55 درصد آمریکاییها اوباما را به عنوان فردی سوسیالیست می بینند که از نظر سیاسی بسیار چپگرا بوده و به علایق اکثریت جامعه توجه ندارد.

یک نظر سنجی دیگر که از طرف مجله تایمز انجام گرفته است به بررسی این موضوع پرداخته که چرا شهروندان آمریکایی دید انتقادی نسبت به حکومت دارند.

بر این اساس این نظرسنجی این شخص اوباما نیست که در شهروندان بی اعتمادی را ایجاد کرده است بلکه واکنش وی روی مسائل و چالشها چنین وضعیتی را به وجود آورده است. اکثر شرکت کنندگان در این نظر سنجی اعتقاد داشتند که اوباما در برخورد با فجایع زیست محیطی درنگ و تردید می کند. 90 درصد نیز این انتقاد را به وی وارد کرده بودند که روشهای نادرستی را برای مقابله با بحران اقتصادی در پیش می گیرد به گونه ای که ابزارهای دولتی فراوانی را به کار می گیرد بدون اینکه به اندازه کافی دستاورد داشته باشد.

اکثریت پرسش شوندگان در این نظر سنجی نیز بر این عقیده اند که سیاستهای اصلاح طلبانه اوباما در بخش مهاجران تاثیرات مثبت کمی داشته و سیاست اصلاح بخش سلامت وی نیز کم اثر بوده است.

به خوبی که بررسی می کنیم مشخص می شود که اوباما نه در روند سیاست مهاجران و نه خلق کار و شغل و حمایت از بخش انرژی تغییری ایجاد نکرده است. میزان تغییرات و دگرگونیها در مقایسه با حکومت جرج بوش خیلی کم بوده است. این در حالی است که عملیات های نظامی آمریکا در خاورمیانه با همان شدت ادامه دارد.

بخشهای اقتصادی دولتی واقعا در مسیر احیا قرار ندارند و مسائل انرژی و زیست محیطی نیز غیر قابل حل باقی مانده است. اصلاحات در بخش سلامت نیز به فراموشی سپرده شده است.

در ادامه آمده است: استراتژیهای اتخاذ شده از طرف حکومت نیز بی فایده است. هر چقدر شک و تردیدها مدت طولانی تری ادامه یابد این تصور که رئیس جمهوری آمریکا اولویت ها را به صورت نادرست در نظر می گیرد تقویت می شود.