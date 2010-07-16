گوگل 160 هزار کتاب از تاریخ هلند را دیجیتال می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری کتابداری و اطلاع رسانی ایران، گروه کتاب گوگل (Google Book) در راستای تحقق اهداف کتابخانه دیجیتالی جهان با همکاری کتابخانه ملی هلند تلاش جامعی را برای دیجیتالی کردن منابع بیشتر انجام می دهد.

این پروژه جدید مربوط به اسکن کردن حدود 160 هزار کتاب عمومی است که دارای حق مؤلف نیستند و دوران پرآشوب تاریخ هلند، از قرن 18 تا 19 را پوشش می دهند.

در نهایت این مجموعه از طریق جستجوی کتاب گوگل، سایت کتابخانه ملی هلند و پرتال کتابخانه دیجیتالی جهان در دسترس علاقه‌مندان خواهد بود.

این سومین قرارداد کتاب گوگل در سال 2010 است. دو قرارداد قبلی مربوط به وزارت میراث فرهنگی ایتالیا و کتابخانه ملی اتریش بود.

کتابخانه ملی هلند در دیجیتالی کردن منابع با سابقه است و دسترسی به کتابها، روزنامه ها و نشریات ادواری بسیاری را از سال 1470 به بعد، به شکل آنلاین برای کاربرانش ممکن ساخته است.