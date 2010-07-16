امضای تفاهمنامه همکاری تربیت بدنی با وزارت آموزش و پرورش و بهداشت

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی سعیدلو ظهر جمعه در حاشیه برگزاری مسابقات تیراندازی المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاههای کشور در سالن غدیر در جمع خبرنگاران سمنانی گفت: تربیت بدنی به دنبال ایجاد تفاهم نامه با حوزه علمیه کشور نیز علاوه بر وزارت آموزش و پرورش و بهداشت است.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه با وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در دانشگاه سمنان گفت: محیط دانشگاه و رزش از هم جداشدنی نیست و باید تلاش کنیم تا این محیط ها را به هم پیوند دهیم.

به گفته وی، امیدواریم با استفاده از مجموع این ظرفیت ها و توانمندی ها و نیز هوش این قشرها در جهت پیشرفت ورزش در ابعاد همگانی و قهرمانی گام برداریم .

وی استان سمنان را استانی سرآمد از نظر علم و دانش دانست و افزود: خوشبختانه این تفاهم نامه در این استان و محیط مقدس دانشگاه به امضاء رسید که امیدواریم در تحقق آن موفق باشیم.

به گفته وی، باید با فراهم کردن امکانات و تقویت اراده مردم فرصت ورزش را به آنها بدهیم و تلاش کنیم در بعد قهرمانی صاحب جایگاهی مناسب با شأن و بزرگی کشور و مردمان شویم .

معاون رئیس جمهور با اشاره به اقدامت موثری که دولت نهم و دهم در توسعه ورزش بانوان داشته است، گفت: در راستای توسعه و گسترش ورزش بانوان معاونت بانوان در سازمان تربیت بدنی ایجاد شده است .

وی ادامه داد: باید از ظرفیت و پتانسیل دختران و بانوان در ورزش استفاده کنیم.