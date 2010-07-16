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۲۵ تیر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۰

سعیدلو خبر داد:

امضای تفاهمنامه همکاری تربیت بدنی با وزارت آموزش و پرورش و بهداشت

امضای تفاهمنامه همکاری تربیت بدنی با وزارت آموزش و پرورش و بهداشت

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان تربیت بدنی از امضای تفاهم نامه همکاری این سازمان با وزارت آموزش و پرورش و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، علی سعیدلو ظهر جمعه در حاشیه برگزاری مسابقات تیراندازی المپیاد ورزشی دانشجویان دختر دانشگاههای کشور در سالن غدیر در جمع خبرنگاران سمنانی گفت: تربیت بدنی به دنبال ایجاد تفاهم نامه با حوزه علمیه کشور نیز علاوه بر وزارت آموزش و پرورش و بهداشت است.

وی با اشاره به امضای تفاهم نامه با وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری در دانشگاه سمنان گفت: محیط دانشگاه و رزش از هم جداشدنی نیست و باید تلاش کنیم تا این محیط ها را به هم پیوند دهیم.

به گفته وی، امیدواریم با استفاده از مجموع این ظرفیت ها و توانمندی ها و نیز هوش این قشرها در جهت پیشرفت ورزش در ابعاد همگانی و قهرمانی گام برداریم

وی استان سمنان را استانی سرآمد از نظر علم و دانش دانست و افزود: خوشبختانه این تفاهم نامه در این استان و محیط مقدس دانشگاه به امضاء رسید که امیدواریم در تحقق آن موفق باشیم.

به گفته وی، باید با فراهم کردن امکانات و تقویت اراده مردم فرصت ورزش را به آنها بدهیم و تلاش کنیم در بعد قهرمانی صاحب جایگاهی مناسب با شأن و بزرگی کشور و مردمان شویم.

معاون رئیس جمهور با اشاره به اقدامت موثری که دولت نهم و دهم در توسعه ورزش بانوان داشته است، گفت: در راستای توسعه و گسترش ورزش بانوان معاونت بانوان در سازمان تربیت بدنی ایجاد شده است.

وی ادامه داد: باید از ظرفیت و پتانسیل دختران و بانوان در ورزش استفاده کنیم. 

کد مطلب 1117596

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