  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۲:۲۶

ايران براي ارمنستان و سنگال نيروگاه بادي مي سازد

ايران در ارمنستان 4 واحد نيروگاه بادي 660 كيلوواتي مي سازد .

به گزارش خبرنگار اقتصاي مهر ، مذاكرات ايران با كشور ارمنستان درحال انجام بوده به طوي كه با نهايي شدن مذاكرات شركت سديد صبا نيرو ايران با براي ساخت 4 واحد نيروگاه 660 كيلووات اقدام خواهد كرد .
اين گزارش مي افزايد : پيش بيني مي شود توربين هاي بادي اين نيروگاهها در ايران ساخته شده و در كشور ارمنستان نصب و راه اندازي شود .
وي همچنين با اشاره به مذاكره ايران با كشور سنگال گفت : چندي پيش ايران طي سفر هياتي سنگالي به ايران براي ساخت ده واحد نيروگاه بادي 660 كيلوواتي در ايران مذاكره كرده  كه پيش بيني مي شود به زودي به مرحله نهايي شدن برسد .
براساس اين گزارش ، با آغاز تكنولوژي ساخت توربين هاي بادي در اين كارخانه،   تاكنون 20 واحد نيروگاه 300 و 550 كيلوواتي و 8 واحد نيروگاه 660 كيلوواتي توليد ، نصب و راه اندازي شده است .
به گفته وي ، پيش بيني مي شود اين كارخانه در سال آينده نيز 50 واحد نيروگاه 660 كيلوواتي اقدام كند .
کد مطلب 111760

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها