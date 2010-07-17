سناریوهای جلوگیری از تکرار فاجعه زیست محیطی خلیج مکزیک در خزر

به گزارش خبرنگار مهر، اولین فعالیت نفتی ایران در دریای خزر با امضای قراردادی بین شرکت ملی حفاری ایران و دراگون اویل امارات در سال 2005 میلادی برای فعالیت جک آپ دریایی " ایران خزر" در آبهای کم عمق ترکمنستان آغاز شد.

با گذشت بیش از 5 سال از آغاز حفاری نفتی این سازه دریایی در خزر، در حال حاضر ایران با حفاری بیش از 20 حلقه چاه دریایی یک بازار سودآور نفتی در این حوزه هیدروکربوری را در اختیار گرفته است.

اما عملکرد موفق متخصصان ایرانی در انجام فعالیتهای فراساحلی و افزایش 50 هزار بشکه ای تولید نفت در مناطق فراساحل ترکمنستان موجب شده است که کارفرمای اماراتی با وجود اعلام آمادگی برخی از شرکتهای نفتی قزاقستان و روسیه اما باز هم دکل ایران خزر را برای ادامه حفاری نفتی انتخاب کند.

از این رو اخیرا قرارداد حفاری دکل ایران خزر تا پایان سال 2011 میلادی برای ادامه فعالیتهای حفاری در خزر در حالی تمدید شده است که روزانه از محل فعالیت این دکل دریایی 143 هزار دلار درآمد نصیب کشور می شود.

در حال حاضر برای ارائه خدمات جانبی و پشتیبانی حفاری در آبهای کم عمق ترکمنستان علاوه بر دکل ایران خزر چندین فروند شناور یدک کش و پشتیبانی نیز مشغول به کار هستند که شناور "ایران کسما" بزرگترین کشتی پشتیبان این عملیات حفاری بوده که از محل فعالیت این کشتی هم روزانه 5 هزار دلار در آمد حاصل می شود.

آغاز دوران بلوغ فعالیتهای اکتشافی ایران در خزر



به گزارش مهر، با گذشت نزدیک به یک دهه از آغاز ساخت سکوی نیمه شناور امیرکبیر، در نهایت بهمن ماه سال گذشته اولین فعالیت اکتشافی نفت و گاز در آبهای حاکمیتی ایران در دریای خزر آغاز شد.



بر اساس برنامه اکتشافی قرار است این سازه 14 هزار و 500 تنی ابتدا با حفاری 2 حلقه چاه اکتشافی اطلاعات اکتشافی شرکت ملی نفت ایران از این میزان ذخایر هیدروکربوری در خزر جنوبی را تکمیل کند.



در حال حاضر حفاری اولین چاه اکتشافی بدون کوچکترین حادثه ای و با اعمال تمامی استانداردهای بین المللی مراحل پایانی خود را پشت سر می گذارد و با تکمیل چاه اول حفاری دومین چاه در عمق بیش از یکهزار متری دریا آغاز می شود.



اما در شرایط فعلی برای پشتیبانی از فعالیتهای اکتشافی سکوی امیرکبیر در دریای خزر شناورهای مختلف یدک کش و پشتیبانی همچون کاسپین یک و دو فعالیت می کنند و تا مهر ماه امسال سومین شناور پشتیبانی نیز عازم منطقه خواهد شد.

سناریوهای مقابله با آلودگی نفتی



با توجه به ریسک بالای فعالیتهای نفتی در حوزه فراساحل از یک سو و ضرورت تثبیت جایگاه نفتی ایران در منطقه خزر از سوی دیگر، باید در کنار رعایت مسائل و استانداردهای فنی از نیازهای رفاهی، آموزشی و پزشکی کارکنان نفتی شاغل در دریا نیز حفظ و صیانت شود.



بر این اساس باید در کنار فعالیت شناورهای مختلف برای پشتیبانی فنی و عملیاتی سکوی نیمه شناور امیرکبیر، برای تامین استانداردهای رفاهی، پزشکی و خدماتی کارکنان شاغل در این سازه نفتی هم استانداردهای بین المللی همچون مسائل فنی رعایت شود.



در این میان، مسئولان شرکت ملی نفت ایران برای جلوگیری از ایجاد هر گونه حوادث احتمالی کارکنان و متخصصان صنعت نفت و به حداقل کاهش دادن ریسک خطرات جانی باید زمینه ارتقای ضریب ایمنی روحی و جسمی کارکنان را فراهم کند.



به اعتقاد کارشناسان صنعت نفت برای تثبیت موقعیت صنعت نفت ایران در دریای خزر، خرید یک فروند شناور زیستی برای اسکان کارکنان و متخصصان نفتی که از تمامی امکانات پزشکی، فرهنگی، خدماتی و آموزشی برخوردار باشد ضروری به نظر می رسد.



از سوی دیگر تجربه حادثه فوران نفت و گاز از سکوی دریایی "Horizon" نشان می دهد که در کنار انتشار آلودگی های نفتی در سطح خلیج مکزیک و خسارتهای جبران ناپذیر زیست محیطی حاصل از آن اما باز با وجود تمامی استاندردهای بین المللی این حادثه منجر به از بین رفتن تعدادی از کارکنان برتیش پترولیوم شده است.



بدین ترتیب تجهیز سکوی نیمه شناور امیرکبیر به کشتی زیستی ضمن افزایش ظرفیتهای جسمی و روحی بیش از 100 نفر از کارکنان شاغل بر روی سکو می تواند در شرایط اضطراری از ایجاد حوادث جانی مشابه سکوی Horizon جلوگیری کند.