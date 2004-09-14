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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۲:۲۴

سرپرست تيم تكواندو پرسپوليس در گفتگو با "مهر":

برنامه ريزي كميته برگزاري مسابقات ضعيف است

با اينكه وضعيت داوري ليگ تكواندو بهتر از گذشته شده است اما هنوز هم شاهد برنامه ريزي ضعيف كميته برگزاري مسابقات ليگ هستيم.

اصغر طهماسبي عضو سابق تيم ملي و سرپرست فعلي تيم تكواندو پرسپوليس با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: ما در اين هفته دو بازي سنگين پيش رو داشتيم كه با تلاش تمام بچه ها توانستيم درهر 2 بازي با قاطعيت به پيروزي دست يابيم.
وي ادامه داد: سايپا و پاس از تيم هاي خوب و با سابقه ليگ هستند كه در اين هفته نيز خوب مبارزه كردند ولي ورزشكاران ما با صرف فعل خواستن و انگيزه رسيدن به پيروزي با نمايش مبارزات زيبا و ديدني موفق به پيروزي در هر دو بازي شدند كه جا دارد از تمام آنها تشكر كنم و به مربيان و مسوولين باشگاه پرسپوليس اين برد را تبريك بگويم.
طهماسبي درمورد قضاوت داوران گفت: علي رغم قضاوت ضعيف داوران در هفته هاي قبل ، اين هفته داوران خوب كار كردند و در دو بازي سنگين كمتر اشتباهي داشتند كه اميدوارم درسايربازيها اين قضاوت هاي خوب تداوم داشته باشد.
سرپرست پرسپوليس از عباس شيخي به عنوان بهترين چهره پرسپوليس نام برد و ادامه داد شيخي پديده سال 83 ليگ است و از او بيشتر خواهيم شنيد. در پاس نيز غلام زاده عالي كاركرد. درتيم سايپا نيز طالبي مبارزه خوبي انجام داد.
طماسبي درپايان، برنامه ريزي ضعيف را مشكل اصلي ليگ عنوان كرد و افزود: ما هفته پيش دررشت بازي كرديم و يك هفته بعد دو بازي سنگين انجام داديم. متاسفانه كميته برگزاري در برنامه ريزي ضعيف عمل مي كند  به هيچ عنوان موقعيت تيم ها را در نظر نمي گيرد.

 

 

 

 

کد مطلب 111761

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