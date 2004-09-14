برنامه ريزي كميته برگزاري مسابقات ضعيف است

اصغر طهماسبي عضو سابق تيم ملي و سرپرست فعلي تيم تكواندو پرسپوليس با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: ما در اين هفته دو بازي سنگين پيش رو داشتيم كه با تلاش تمام بچه ها توانستيم درهر 2 بازي با قاطعيت به پيروزي دست يابيم.

وي ادامه داد: سايپا و پاس از تيم هاي خوب و با سابقه ليگ هستند كه در اين هفته نيز خوب مبارزه كردند ولي ورزشكاران ما با صرف فعل خواستن و انگيزه رسيدن به پيروزي با نمايش مبارزات زيبا و ديدني موفق به پيروزي در هر دو بازي شدند كه جا دارد از تمام آنها تشكر كنم و به مربيان و مسوولين باشگاه پرسپوليس اين برد را تبريك بگويم.

طهماسبي درمورد قضاوت داوران گفت: علي رغم قضاوت ضعيف داوران در هفته هاي قبل ، اين هفته داوران خوب كار كردند و در دو بازي سنگين كمتر اشتباهي داشتند كه اميدوارم درسايربازيها اين قضاوت هاي خوب تداوم داشته باشد.

سرپرست پرسپوليس از عباس شيخي به عنوان بهترين چهره پرسپوليس نام برد و ادامه داد شيخي پديده سال 83 ليگ است و از او بيشتر خواهيم شنيد. در پاس نيز غلام زاده عالي كاركرد. درتيم سايپا نيز طالبي مبارزه خوبي انجام داد.

طماسبي درپايان، برنامه ريزي ضعيف را مشكل اصلي ليگ عنوان كرد و افزود: ما هفته پيش دررشت بازي كرديم و يك هفته بعد دو بازي سنگين انجام داديم. متاسفانه كميته برگزاري در برنامه ريزي ضعيف عمل مي كند به هيچ عنوان موقعيت تيم ها را در نظر نمي گيرد.