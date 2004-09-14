سازمان تعاون روستايي با مسئوليت خود اقدام به خريد برنج كشاورزان كرده است

به دليل عدم ابلاغ دستور العمل خريد تضميني برنج از كشاورزان از سوي شركت بازرگاني دولتي به سازمان تعاون روستايي ، سازمان تعاوني روستايي از تاريخ هجدهم شهريور ماه با مسئوليت خود اقدام به خريد برنج از كشاورزان كرده است

دبيرانجمن حما يت از برنج در گفت و گوبا خبر نگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: قرار بود با ابلاغ دستور العمل خريد تضميني برنج از سوي شركت بازرگاني دولتي به سازمان تعاون روستايي مقررشده بود خريد تضميني برنج از تاريخ هجدم شهريور ماه آغاز شود كه به دليل عدم ابلاغ اين دستور العمل از سوي شركت بازرگاني دولتي ، سازمان تعاون روستايي در تاريخ مقررو با مسئوليت خود اقدام به خريد برنج كشاورزان كرده است .

جميل عليزاده شايق ميزان برنج خريداري شده از كشاورزان را در سالجاري حدود 110 تا 115 هزار تن دانست و تاكيد كرد: سال گذشته ميزان برنج خريداري شده از كشاورزان بيش از 90 هزار تن بود كه پيش بيني مي شود امسال با حدود 10 تا 15 هزار تن افزايش به رقم 110 تا 115 هزار تن برسد .

وي با اشاره به آمادگي مراكز خريد برنج تضميني كشاورزان از تاريخ هجدم شهريور ماه افزود: تا كنون خريد تضميني برنج در استانهاي گيلان ، مازندران و گلستان آغاز شده است .