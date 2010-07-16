شناسایی یک شهید دیگر حادثه تروریستی زاهدان/ امکان افزایش شهدا

غلامعلی ثموری در حاشیه عیادت از مجروحان حادثه تروریستی شامگاه گذشته زاهدان در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: 24 شهید پیش از این شناسایی شده بودند که با تلاش پرسنل بنیاد شهید یک شهید دیگر این حادثه به نام " مسعود شجاعی" شناسایی و تحویل پزشکی قانونی شد.

وی خاطرنشان کرد: تعداد مجروحان این حادثه بالغ بر 160 نفر است که متاسفانه حال بعضی از مجروحان وخیم گزارش شده و امکان افزایش شهدا پیش بینی می شود.

دو انفجار پنجشنبه شب مقابل مسجد جامع زاهدان روی داد که بر اثر آن شماری از هموطنانمان شهید و مجروح شدند.

انفجار اول در محل ورودی مسجد و انفجار دوم نیز هنگام خدمت رسانی بـه مجروحـان در خیابـان آزادی جنب مسجد جامع شهر زاهدان اتفاق افتاد. شامگاه پنجشنبه مراسم دعای کمیل به مناسبت میلاد امام حسین (ع) در مسجد جامع زاهدان برپا بود.