طرح تغيير مكانيزم يارانه به پودر شوينده در ستاد تنظيم كنترل قيمتها تصويب نشد

مدير كل تامين و توزيع كالاي وزارت بازرگاني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهربا اشاره به عدم تصويب طرح آزاد سازي LAB يا همان طرح تغيير مكانيزم پرداخت يارانه پودرگفت: مكانيزم پرداخت يارانه مانند سال گذشته اعمال خواهد شد .

حسين مدرس خياباني درباره نرخ تثبيتي براي دو سه نهاده توليد پودر از جمله بنزن به قيمت 236 تومان و دو ريال افزود: شركت بازرگاني پتروشيمي به تازگي اعلام كرد كه بنزن را به قيمت 560 تومان عرضه خواهد كرد .

وي تصريح كرد: اين در حالي است كه اين شركت پس از انعقاد قراردادهايي با كارخانه هاي توليد كننده LAB دوباره اعلام كرد به علت افزايش قيمت هاي جهاني ديگر حاضر نيست بنزن را حتي با قيمت 560 تومان بفروشد بلكه اين محصول را با قيمت 900 تومان عرضه خواهد كرد .

به گفته وي، چنانچه مصوبات ستاد كنترل بررسي قيمتها و شوراي اقتصاد در زمينه تعهدات توزيع مواد اوليه پودر شوينده و قيمتهاي تثبيتي به ويژه از سوي سوي شركت پتروشيمي اجرا نشود در بخشي از تعهدات پودربه طور قطع با مشكل مواجه خواهيم شد.

شايان ذكر است در صورت تصويب طرح تغيير مكانيزم پرداخت يارانه به پودر شوينده از سوي شوراي اقتصاد ، قيمت نفت سفيد ، بنزن وLAB براي توليد پودر شوينده آزاد مي شود .