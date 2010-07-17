جمعیت ماهدشت کرج با اجرای مسکن مهر دو برابر می شود

داود جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: در بحث مسکن مهر البرز ماهدشت با توجه به هدف والای دولت در خصوص تامین مسکن برای اقشار آسیب پذیر و اجرای پروژه مسکن مهر در ماهدشت، در زمینی به مساحت 150 هکتار جهت ساخت حدود 11 هزار واحد مسکونی طراحی شده است.

وی ادامه داد: با احداث این پروژه ها و سکونت افراد در این واحدهای مسکونی، جمعیت شهر ماهدشت حدود دو برابر می شود.

با تاسیس استانداری و تقسیمات منطقه ای خوب، مشکلات استان البرز رفع شود.

شهردار ماهدشت عنوان کرد: با توجه به مشکلات شهرستان کرج از نظر سیستم اداری، اعتبارات و جمعیت این منطقه و نیز قرار گرفتن شهرستان کرج در سایه کلانشهر تهران از مسئولان ذیربط تقاضا داریم برای به ثمر نشستن واقعی تحقق استان البرز تلاش کنند.

وی بیان کرد: به دنبال پیگیری مسئولان مختلف از جمله نمایندگان مجلس و وعده رئیس جمهور در سفردوم، لایحه استان البرز به مجلس ارائه و نمایندگان به این لایحه رای مثبت دادند و استان البرز با مرکزیت کرج محقق شد.

جعفری اظهار داشت: امید است با تاسیس استانداری و تقسیمات منطقه ای خوب، مشکلات استان البرز رفع شود و مردم زحمتکش این استان طعم خدمات بهینه و خدمتگزاری را بچشند.

شهرداری ماهدشت در زمینه اجرای پروژه های عمرانی با جدیت وارد شده است

این مسئول اضافه کرد: در سال 89 نیز شهرداری ماهدشت با تمام توان خود در بخشهای مختلف و اجرای پروژه های عمرانی از جمله زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت معابر مختلف از جمله شهرک فرهنگیان، اجرای فاز دوم بلوار کشاورز وارد عمل شده است.

جعفری افزود: بلوار بسیج و اصلاح هندسی در میدان امام خمینی(ره)، میدان آزادگان و بلوار امام خمینی(ره) و نیز ایجاد پارکهای محله ای در خیابان شهید شاپور، خیابان شهید فیلی و خیابان نصر از دیگر مواردی بوده است که شهرداری ماهدشت با جدیت در آنها ورود کرده است.

شهردار ماهدشت خاطرنشان کرد: طی دو سال گذشته در روزهای پایانی هر سال، تیم ویژه ای متشکل از کارشناسان شهرداری، مشاوران مربوطه و اعضای شورای شهر با تشکیل جلسات مختلف به بررسی مشکلات و کمبودها می پردازند و پروژه های شهرداری را اولویت بندی می کنند.

ساختمان اداری شهرداری بهره برداری شد

وی گفت: با توجه به اولویت بندی انجام شده، ساختمان اداری شهرداری که حدود شش سال در دست احداث بود، تکمیل و مورد بهره برداری قرار گرفت. در کنار این پروژه مهم، ساخت بزرگترین سالن ورزشی شهر با مساحتی بالغ بر1800 مترمربع به اتمام رسید.

جعفری یادآور شد: در سال 88 اجرای جدول گذاری در معابر به نسبت مشابه سال قبل، مازاد و به دو برابر افزایش پیدا کرد و حدود 14 کیلومتر جدول گذاری انجام شد ضمن اینکه معابر کوی راشته، احمدآباد و سردرآباد و معابر کوی ولیعصر و شهرک افرا نیز جدول گذاری، زیرسازی و آسفالت شد و لاین دوم بلوار بسیج نیز زیرسازی و آسفالت شد و زیر بار ترافیک قرار گرفت.

وی در زمینه مسائل فرهنگی و ورزشی نیز یادآور شد: یکی از اقداماتی که شهرداری در سال 88 و 89 با همکاری و تعامل مثبت اعضای محترم شورا، امام جمعه محترم(حاج آقای سعادتی)، ائمه جماعات، حوزه بسیج، تربیت بدنی و دیگر مسئولان مربوطه در دستور کار قرار گرفت، برگزاری مراسم و انجام امور مختلف از جمله یادواره شهدا و جشن ولادت حضرت فاطمه الزهرا(س) بود.

کمک به تربیت بدنی جهت رونق ورزش در ماهدشت

این مسئول اضافه کرد: کمک به تربیت بدنی جهت رونق ورزش و برگزاری مسابقات ورزشی، تشکیل ستاد اوقات فراغت و سرکشی به مساجد و تکایا و حسینیه ها و کمک مالی به این اماکن از دیگر برنامه ها بود که همه این امور در جهت ایجاد جامعه سالم از نظر روحی، روانی و جسمانی بوده است.

وی افزود: این منطقه حدود 50 هزار نفر جمعیت را در خود جای داده و یکی از شهرهای خوش آب و هوا و زیبای استان البرز است.