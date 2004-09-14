مسابقات آسيايي را به خاطرحضور در مسابقات جهاني از دست دادم

حامد ملك محمدي عضو تيم ملي جودوي ايران با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: زير نظر دكتر رازي در حال پيگيري مداواي آسيب ديدگي خود هستم و قرار است هفته اول مهرماه روي قسمت آسيب ديده عمل جراحي انجام شود. به همين دليل سال 83 درليگ شركت نخواهم كرد. ضمن اينكه مسابقات قهرماني آسيا را نيز از دست خواهم داد اما ترجيح مي دهم به جاي حضوردر مسابقات به فكر بدست آوردن سلامتي ام باشم.

ملك محمدي ادامه داد: من به فكر مسابقات جهاني هستم و با اين پاي آسيب ديده نمي توانم در جودو كار خود را آن طور كه مي خواهم پيگيري كنم و هيچ نتيجه اي نخواهم گرفت. بعد از عمل جراحي تا فروردين ماه بايد استراحت كنم و مرحله به مرحله پيش بروم. پس از آن تمرينات خود را براي حضوري موفق در مسابقات جهاني آغاز مي كنم.