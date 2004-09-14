  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۴:۱۱

عضو تيم ملي جودو ايران در گفت و گو با "مهر":

مسابقات آسيايي را به خاطرحضور در مسابقات جهاني از دست دادم

اوايل مهرماه پاي آسيب ديده خود را به تيغ جراحان مي سپارم تا با خيالي آسوده خود را براي مسابقات جهاني آماده كنم.

حامد ملك محمدي عضو تيم ملي جودوي ايران با بيان اين مطلب به خبرنگار" مهر" گفت: زير نظر دكتر رازي در حال پيگيري مداواي آسيب ديدگي خود هستم و قرار است هفته اول مهرماه روي قسمت آسيب ديده عمل جراحي انجام شود. به همين دليل سال 83 درليگ شركت نخواهم كرد. ضمن اينكه مسابقات قهرماني آسيا را نيز از دست خواهم داد اما ترجيح مي دهم به جاي حضوردر مسابقات به فكر بدست آوردن سلامتي ام باشم.
ملك محمدي ادامه داد: من به فكر مسابقات جهاني هستم و با اين پاي آسيب ديده نمي توانم در جودو كار خود را آن طور كه مي خواهم پيگيري كنم و هيچ نتيجه اي نخواهم گرفت. بعد از عمل جراحي تا فروردين ماه بايد استراحت كنم و مرحله به مرحله پيش بروم. پس از آن تمرينات خود را براي حضوري موفق در مسابقات جهاني آغاز مي كنم.

 

کد مطلب 111769

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها