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۲۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۸

رامین:

بحث مهدویت با تشکیل جمهوری اسلامی رسمیت پیدا کرد

بحث مهدویت با تشکیل جمهوری اسلامی رسمیت پیدا کرد

قم - خبرگزاری مهر: معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بحث مهدویت با تشکیل جمهوری اسلامی رسمیت پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدعلی رامین عصر جمعه در جلسه⁯ای که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد اظهار داشت: حکومت اسلامی برای طرح مباحث مهدویت در جهان شکل گرفته است و اساس این حکومت هم توسط فردی به نیابت از امام زمان(عج) اداره می⁯شود.

وی اضافه کرد: هر بحث و فعالیتی که در حوزه مهدویت مطرح می⁯شود باید با در نظر گرفتن نایب امام زمان(عج) باشد، نه اینکه ما نایب را در برخی موارد نادیده بگیریم و به خود حضرت بپردازیم و این همان آسیب⁯هایی است که در برخی موارد به وجود آمده است.

معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: بحث مهدویت با تشکیل حکومت جمهوری اسلامی رسمیت پیدا کرد و پیش از این هر کسی با هر انگیزه⁯ای این مباحث را دنبال می⁯کرد.

کد مطلب 1117694

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