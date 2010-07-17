بحث مهدویت با تشکیل جمهوری اسلامی رسمیت پیدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدعلی رامین عصر جمعه در جلسه⁯ای که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد اظهار داشت: حکومت اسلامی برای طرح مباحث مهدویت در جهان شکل گرفته است و اساس این حکومت هم توسط فردی به نیابت از امام زمان(عج) اداره می⁯شود.



وی اضافه کرد: هر بحث و فعالیتی که در حوزه مهدویت مطرح می⁯شود باید با در نظر گرفتن نایب امام زمان(عج) باشد، نه اینکه ما نایب را در برخی موارد نادیده بگیریم و به خود حضرت بپردازیم و این همان آسیب⁯هایی است که در برخی موارد به وجود آمده است.



معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: بحث مهدویت با تشکیل حکومت جمهوری اسلامی رسمیت پیدا کرد و پیش از این هر کسی با هر انگیزه⁯ای این مباحث را دنبال می⁯کرد.