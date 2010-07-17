به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدعلی رامین عصر جمعه در جلسهای که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد اظهار داشت: حکومت اسلامی برای طرح مباحث مهدویت در جهان شکل گرفته است و اساس این حکومت هم توسط فردی به نیابت از امام زمان(عج) اداره میشود.
وی اضافه کرد: هر بحث و فعالیتی که در حوزه مهدویت مطرح میشود باید با در نظر گرفتن نایب امام زمان(عج) باشد، نه اینکه ما نایب را در برخی موارد نادیده بگیریم و به خود حضرت بپردازیم و این همان آسیبهایی است که در برخی موارد به وجود آمده است.
معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: بحث مهدویت با تشکیل حکومت جمهوری اسلامی رسمیت پیدا کرد و پیش از این هر کسی با هر انگیزهای این مباحث را دنبال میکرد.
قم - خبرگزاری مهر: معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: بحث مهدویت با تشکیل جمهوری اسلامی رسمیت پیدا کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمدعلی رامین عصر جمعه در جلسهای که با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم برگزار شد اظهار داشت: حکومت اسلامی برای طرح مباحث مهدویت در جهان شکل گرفته است و اساس این حکومت هم توسط فردی به نیابت از امام زمان(عج) اداره میشود.
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