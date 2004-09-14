براي گريز از شكاف ديجيتالي ، آموزش هاي الكترونيكي بايد فراگير شوند



مهندس عزيز آشنا در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، گفت: در دنيايي زندگي مي كنيم كه خيلي از كلمات در حال كاربرد با پيشوند E هستند، مثل Ebanking، Elearning و ... . در واقع شكلي از زندگي در حال شكل گيري است كه به آن Elife يا زندگي الكترونيكي گفته مي شود. در عصر جديد كالاي گرانبها اطلاعات است و اگر اطلاعات كافي در دست باشيم ابزار تجارت و قدرت را در دست گرفته ايم. حال اگر فقط افراد خاصي در جامعه به اين اطلاعات دسترسي داشته باشند و بقيه افراد جامعه بي خبر باشند، شكاف ديجيتالي پديد مي آيد. در كشورهاي مختلف مثل كشور ما تاكنون شكاف و فاصله طبقاتي وجود داشته اما در آينده اي نزديك شكاف ديجيتالي احساس مي شود. در دنيايي شكاف ديجيتالي به وجود مي آيد كف برخي انسانها قدم به مرزهاي جديد تكنولوژي گذاشته اند و در دنيايي به سر مي برند كه اطلاعات حرف اول را مي زند در حالي كه برخي ديگر از انسانها با اين دسته بسيار فاصله دارند. بايد براي پر كردن و از بين بردن شكاف ديجيتالي تمهيداتي در نظر گرفت.

معاون آموزش جهاد دانشگاهي واحد تهران تصريح كرد: پهناي باند اينترنت در كل آفريقا برابر پهناي باند موجود در سائوپولو برزيل است. اين يك مثال عميق از شكاف ديجيتالي در دنيا است. در ايران هم بايد به موضوع ايجاد شكاف ديجيتالي حساسيت نشان دهيم و ساده از كنار اين موضوع نگذريم. دولت بايد به وظايف خود در اين زمينه عمل كند و شهروندان را به صورت يكسان با مفاهيمي چون IT و ICT آشنا كند. سازمانهاي آموزشي نيز وظايف خاص خود را بايد انجام دهند و به آموزش هاي فراگير عمومي و اطلاعات دهي به جامعه بپردازند.

وي افزود: جرايد و رسانه هاي عمومي نقش عمده اي را ايفا مي كنند چون مخاطبين عام تري دارند. ارائه آموش هاي آشنايي با مباحث فناوري اطلاعات در بخش هاي مختلف كاري در جامعه به نوبه خود بسيار مفيد است اما رسالت نبايد اين باشد. ما بايد آموزش هايي را ارائه كنيم كه عموم مردم از آن استفاده كنند. يكي از راههاي پر كردن شكاف الكتريكي آموزش هاي الكتريكي است. اما اقشار محروم جامعه را نيز بايد در نظر گرفت و آموزش هاي ارزان قيمت الكتريكي راهي موثر براي جلوگيري از عميق شدن شكاف ديجيتالي در جامعه است.