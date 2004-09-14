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معاون آموزش جهاد دانشگاهي واحد تهران تصريح كرد: پهناي باند اينترنت در كل آفريقا برابر پهناي باند موجود در سائوپولو برزيل است. اين يك مثال عميق از شكاف ديجيتالي در دنيا است. در ايران هم بايد به موضوع ايجاد شكاف ديجيتالي حساسيت نشان دهيم و ساده از كنار اين موضوع نگذريم. دولت بايد به وظايف خود در اين زمينه عمل كند و شهروندان را به صورت يكسان با مفاهيمي چون IT و ICT آشنا كند. سازمانهاي آموزشي نيز وظايف خاص خود را بايد انجام دهند و به آموزش هاي فراگير عمومي و اطلاعات دهي به جامعه بپردازند.
وي افزود: جرايد و رسانه هاي عمومي نقش عمده اي را ايفا مي كنند چون مخاطبين عام تري دارند. ارائه آموش هاي آشنايي با مباحث فناوري اطلاعات در بخش هاي مختلف كاري در جامعه به نوبه خود بسيار مفيد است اما رسالت نبايد اين باشد. ما بايد آموزش هايي را ارائه كنيم كه عموم مردم از آن استفاده كنند. يكي از راههاي پر كردن شكاف الكتريكي آموزش هاي الكتريكي است. اما اقشار محروم جامعه را نيز بايد در نظر گرفت و آموزش هاي ارزان قيمت الكتريكي راهي موثر براي جلوگيري از عميق شدن شكاف ديجيتالي در جامعه است.
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معاون آموزشي جهاد دانشگاهي واحد تهران در گفت و گو با "مهر"
براي گريز از شكاف ديجيتالي ، آموزش هاي الكترونيكي بايد فراگير شوند
خبرگزاري مهر - گروه دانشگاهي: معاون آموزشي جهاد دانشگاهي واحد تهران ضمن توصيف شكاف ديجيتالي در جامعه هاي مختلف، راهكارهاي اساسي در پر كردن اين شكاف را بيان كرد.
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