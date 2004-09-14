ما به دنبال ارائه فوتبال تماشاگرپسند هستيم

سرمربي ابومسلم خراسان ضمن بيان اين مطلب در گفت و گو با خبرنگار "مهر" تصريح كرد: من دو سال بود كه از ابومسلم دور بودم و طي اين مدت خيلي چيزها عوض شده است. با اين حال قبل از اينكه بازي آغاز شود به بچه ها گفتم مسابقه را با پيروزي پشت سر مي گذاريم. من بازي هاي ذوب آهن را مروركرده بودم و نسبت به اين تيم شناخت كافي داشتم. البته ذوب آهن ازشرايط ميزباني برخوردار بود و قصد داشت از بازي خانگي خود نهايت استفاده را ببرد اما تيم ابومسلم كه آميزه اي از بازيكنان جوان و باتجربه را دراختيار دارد عملكرد خوبي از خود در اين بازي نشان داد.

مربي سابق شموشك نوشهر درادامه به ريشه داربودن تيم هايي همچون ابومسلم اشاره كرد و اظهار داشت: تيم هايي مثل ملوان، تراكتورسازي و ابومسلم ، تيم هاي ريشه داري هستند و چه دراستان و چه در بيرون استان هوادار دارند. ما درصدديم سبك و شيوه فوتبال خود را عوض كنيم و براي اينكه بيش ازپيش هوادارپيدا كنيم فوتبالي كاملا هجومي و تماشاگرپسند را ارائه كنيم.

ميثاقيان درپايان ضمن ابرازاميدواري براي ادامه موفقيت ابومسلم افزود: درفوتبال همواره شانس ازجايگاه ويژه اي برخوردار بوده ومن اميدوارم تيم ما درادامه دچار بدشانسي نشود و بتواند با دوندگي و جنگندگي كه دربازي با ذوب آهن شاهد بوديد به كارخود ادامه دهد.