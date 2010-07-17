به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک به منظور بررسی دوباره وضعیت کاروان اعزامی ایران به شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی سه شنبه هفته جاری تشکیل جلسه میدهد.
قرار است در این نشست علاوه بر معرفی نهایی رشتههای شرکت کننده در بازیهای آسیایی چین، تعداد ورزشکاران آنها هم برای حضور در این رویداد مشخص شود.
تاکنون رشتههایی مانند کشتی، وزنه برداری، تکواندو، کاراته، بسکتبال، والیبال، فوتبال، جودو، شطرنج، دوومیدانی و شنا حضورشان در این دوره از بازیهای آسیایی قطعی شده است اما هستند رشتههایی که تکلیف آنها برای اعزام به این بازیها پس از نشست روز سه شنبه مشخص خواهد شد.
محمدعلی آبادی و بهرام افشارزاده (رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک) در جلسه 29 تیرماه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک حضور دارند. این نشست هفته گذشته به دلیل سفر برون مرزی افشارزاده برگزار نشد.
نظر شما