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۲۶ تیر ۱۳۸۹، ۱۱:۳۶

پس از نشست روز سه شنبه/

رشته‏ها و تعداد ورزشکاران اعزامی به بازی‏های آسیایی مشخص می‏شود

رشته‏ها و تعداد ورزشکاران اعزامی به بازی‏های آسیایی مشخص می‏شود

کمیته ملی المپیک پس از برگزاری جلسه هیئت اجرایی این هفته خود، تصمیم نهایی در مورد رشته‎ها و تعداد ورزشکاران آنها برای حضور در بازی‎های آسیایی 2010 را اتخاذ می‎کند.

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک به منظور بررسی دوباره وضعیت کاروان اعزامی ایران به شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی سه شنبه هفته جاری تشکیل جلسه می‎دهد.

قرار است در این نشست علاوه بر معرفی نهایی رشته‎های شرکت کننده در بازی‎های آسیایی چین، تعداد ورزشکاران آنها هم برای حضور در این رویداد مشخص شود.

تاکنون رشته‎هایی مانند کشتی، وزنه برداری، تکواندو، کاراته، بسکتبال، والیبال، فوتبال، جودو، شطرنج، دوومیدانی و شنا حضورشان در این دوره از بازی‎های آسیایی قطعی شده است اما هستند رشته‏هایی که تکلیف آنها برای اعزام به این بازی‎ها پس از نشست روز سه شنبه مشخص خواهد شد.

محمدعلی آبادی و بهرام افشارزاده (رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک) در جلسه 29 تیرماه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک حضور دارند. این نشست هفته گذشته به دلیل سفر برون مرزی افشارزاده برگزار نشد. 

کد مطلب 1117719

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