به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک به منظور بررسی دوباره وضعیت کاروان اعزامی ایران به شانزدهمین دوره بازی‎های آسیایی سه شنبه هفته جاری تشکیل جلسه می‎دهد.

قرار است در این نشست علاوه بر معرفی نهایی رشته‎های شرکت کننده در بازی‎های آسیایی چین، تعداد ورزشکاران آنها هم برای حضور در این رویداد مشخص شود.

تاکنون رشته‎هایی مانند کشتی، وزنه برداری، تکواندو، کاراته، بسکتبال، والیبال، فوتبال، جودو، شطرنج، دوومیدانی و شنا حضورشان در این دوره از بازی‎های آسیایی قطعی شده است اما هستند رشته‏هایی که تکلیف آنها برای اعزام به این بازی‎ها پس از نشست روز سه شنبه مشخص خواهد شد.

محمدعلی آبادی و بهرام افشارزاده (رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک) در جلسه 29 تیرماه هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک حضور دارند. این نشست هفته گذشته به دلیل سفر برون مرزی افشارزاده برگزار نشد.