درخواست کمیته ملی المپیک برای جذب اعتبار 10 میلیارد تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، نیمی از بودجه 20 میلیارد تومانی کمیته ملی المپیک که برای اعزام کاروان ورزشی ایران به بازی‌‌های آسیایی مصوب شده بود، هفته گذشته در اختیار این کمیته قرار گرفت. با این حال پیگیری‏های مسئولان کمیته ملی المپیک برای دریافت باقی مانده این بودجه ادامه دارد.

محمد علی آبادی و بهرام افشارزاده (رئیس و دبیر کل کمیته ملی المپیک) طی روزهای گذشته از طریق نامه نگاری و رایزنی با معاونت برنامه ریزی و راهبری ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و همچنین نمایندگان مجلس خواستار آن شدند که حداکثرتا نیمه مردادماه 10 میلیارد تومان بودجه باقی مانده ویژه آسیایی خود را دریافت کنند.

شانزدهمین دوره بازی‏های آسیایی 21 آبان ماه تا 6 آذرماه در گوانگژو برگزار می‎شود. بودجه مصوب کمیته ملی المپیک به منظور شرکت در این بازی‏ها و زمان لازم جهت پرداخت آن، برای یک دوره 7 ماهه در نظر گرفته شده بود که تاکنون 4 ماه از این زمان سپری شده است. به همین دلیل مدیران کمیته ملی المپیک بر دریافت 10 میلیارد تومان بودجه باقی مانده تا نیمه مردادماه اصرار و تاکید دارند.