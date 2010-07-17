ایران مقابل چین به برتری رسید / احتمال رویارویی با بوسنی در فینال

به گزارش خبرنگار مهر، ایران در دیدار با چین که شب گذشته در اوکلاهامای آمریکا برگزار شد در سه ست پیاپی(25 بر 18 ، 25 بر 13 و 25 بر 19) مقابل چین به برتری رسید و به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها راه پیدا کرد.

ایران امروز شنبه در ادامه این رقابت ها با مصر دیدار خواهد کرد و چنانچه مقابل این تیم به برتری برسد روز یکشنبه به احتمال فراوان با بوسنی و هرزگوین در دیدار نهایی رو به رو خواهد شد.

ایران در مرحله گروهی این رقابت ها با سه پیروزی پیاپی مقابل قزاقستان، صربستان و اوکراین به عنوان صدرنشین به دور دوم راه یافته بود. رقابت های جهانی والیبال نشسته از 19 تا 27 تیر در اوکلاهامای آمریکا برگزار می شود.