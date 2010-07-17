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۲۶ تیر ۱۳۸۹، ۹:۰۷

والیبال نشسته جهان - اوکلاهاما

ایران مقابل چین به برتری رسید / احتمال رویارویی با بوسنی در فینال

ایران مقابل چین به برتری رسید / احتمال رویارویی با بوسنی در فینال

تیم والیبال نشسته ایران با برتری مقابل چین به مرحله نیمه نهایی رقابت های جهانی آمریکا راه پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، ایران در دیدار با چین که شب گذشته در اوکلاهامای آمریکا برگزار شد در سه ست پیاپی(25 بر 18 ، 25 بر 13 و 25 بر 19) مقابل چین به برتری رسید و به مرحله نیمه نهایی این رقابت ها راه پیدا کرد.

ایران امروز شنبه در ادامه این رقابت ها با مصر دیدار خواهد کرد و چنانچه مقابل این تیم به برتری برسد روز یکشنبه به احتمال فراوان با بوسنی و هرزگوین در دیدار نهایی رو به رو خواهد شد.

ایران در مرحله گروهی این رقابت ها با سه پیروزی پیاپی مقابل قزاقستان، صربستان و اوکراین به عنوان صدرنشین به دور دوم راه یافته بود. رقابت های جهانی والیبال نشسته از 19 تا 27 تیر در اوکلاهامای آمریکا برگزار می شود.

کد مطلب 1117739

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