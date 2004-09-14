به گزارش خبرنگار ادبي " مهــــر "، اين كنگره مانند سالهاي گذشته در خميني شهر اصفهان برگزار مي شود و امسال ، شركت كنندگان در اين كنگره ادبي ، ياد حضرت امام حسين ( ع ) ، حضرت ابوالفضل ( ع ) و حضرت سجاد ( ع ) را گرامي مي دارند.
اين كنگره از 29 لغايت 31 شهريور برگزار مي شود.
با حضور مهدي الهي قمشه اي ، سنگري ، حميد سبزواري و ... در خميني شهر اصفهان
كنگره ادبي " ميلاد آفتاب " برگزار مي شود
خبرگزاري " مهر " - گروه فرهنگ و ادب :كنگره ادبي " ميلاد آفتاب " با حضور مهدي الهي قمشه اي ، سنگري ، حميد سبزواري و ... در خميني شهر اصفهان برگزار مي شود
کد مطلب 111774
نظر شما