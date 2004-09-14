  1. هنر
  2. سایر
۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۲:۲۲

با حضور مهدي الهي قمشه اي ، سنگري ، حميد سبزواري و ... در خميني شهر اصفهان

كنگره ادبي " ميلاد آفتاب " برگزار مي شود

خبرگزاري " مهر " - گروه فرهنگ و ادب :كنگره ادبي " ميلاد آفتاب " با حضور مهدي الهي قمشه اي ، سنگري ، حميد سبزواري و ... در خميني شهر اصفهان برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار ادبي " مهــــر "، اين كنگره  مانند سالهاي گذشته در خميني شهر اصفهان برگزار مي شود و  امسال ، شركت كنندگان در اين كنگره ادبي ،  ياد حضرت امام حسين ( ع ) ، حضرت ابوالفضل ( ع ) و حضرت سجاد ( ع ) را گرامي مي دارند.
اين كنگره از  29 لغايت 31 شهريور برگزار مي شود.
کد مطلب 111774

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها