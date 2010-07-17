اعلام نتایج دکتری پیام نور درشهریور/ معرفی شلوغ ترین رشته کنکوردکتری

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زیاری در حاشیه بازدید از حوزه امتحانی آزمون دکتری دانشگاه پیام نور در جمع خبرنگاران گفت: بیش از 6 هزار و 43 داوطلب در 28 رشته گرایش در آزمون دوره دکتری دانشگاه پیام نور به رقابت پرداختند.



رئیس دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: در آزمون نوبت هشتم دوره دکتری دانشگاه پیام نور 70 درصد نمره کتبی و 30 درصد نمره مصاحبه در پذیرش دانشجو لحاظ می ‌شود.



وی با اشاره به تعداد شرکت کنندگان زن و مرد آزمون دکتری دانشگاه پیام نور گفت: تعداد سه هزار و 987 داوطلب مرد و تعداد 2 هزار و 56 داوطلب زن در آزمون دوره دکتری سال 89 دانشگاه پیام نور شرکت کرده اند.

زیاری در ادامه به زمان اعلام نتایج آزمون دکتری دانشگاه پیام نور اشاره کرد و افزود: سعی می شود هر چه زودتر نتایج اعلام شود، نتایج اولیه برای انجام مصاحبه اواسط شهریور ماه اعلام می شود و شروع ترم تحصیلی نیز بهمن ماه خواهد بود.



وی با اشاره به رقابت فشرده داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه پیام نور گفت: با توجه به رقابت فشرده بین داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه پیام نور، 105 نفر در 28 رشته گرایش پذیرفته می شوند.



رئیس دانشگاه پیام نور افزود: در آزمون دکتری دانشگاه پیام نور بیشترین داوطلبان در رشته مدیریت بازرگانی و کمترین میزان داوطلبان در رشته شیمی با گرایش معدنی و ریاضی با گرایش هندسه بوده اند.