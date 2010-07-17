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۲۶ تیر ۱۳۸۹، ۹:۱۶

اعلام نتایج دکتری پیام نور درشهریور/ معرفی شلوغ ترین رشته کنکوردکتری

اعلام نتایج دکتری پیام نور درشهریور/ معرفی شلوغ ترین رشته کنکوردکتری

رئیس دانشگاه پیام نور با بیان اینکه تعداد داوطلبین آزمون دکتری سال 89 دانشگاه پیام نور نسبت به سال گذشته دو برابر شده است گفت: نتایج اولیه آزمون نوبت هشتم دوره دکتری این دانشگاه اواسط شهریور ماه اعلام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن زیاری در حاشیه بازدید از حوزه امتحانی آزمون دکتری دانشگاه پیام نور در جمع خبرنگاران گفت: بیش از 6 هزار و 43 داوطلب در 28 رشته گرایش در آزمون دوره دکتری دانشگاه پیام نور به رقابت پرداختند.

رئیس دانشگاه پیام نور خاطرنشان کرد: در آزمون نوبت هشتم دوره دکتری دانشگاه پیام نور 70 درصد نمره کتبی و 30 درصد نمره مصاحبه در پذیرش دانشجو لحاظ می ‌شود.

وی با اشاره به تعداد شرکت کنندگان زن و مرد آزمون دکتری دانشگاه پیام نور گفت: تعداد سه هزار و 987 داوطلب مرد و تعداد 2 هزار و 56 داوطلب زن در آزمون دوره دکتری سال 89 دانشگاه پیام نور شرکت کرده اند.
 
زیاری در ادامه به زمان اعلام نتایج آزمون دکتری دانشگاه پیام نور اشاره کرد و افزود: سعی می شود هر چه زودتر نتایج اعلام شود، نتایج اولیه برای انجام مصاحبه اواسط شهریور ماه اعلام می شود و شروع ترم تحصیلی نیز بهمن ماه خواهد بود.

وی با اشاره به رقابت فشرده داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه پیام نور گفت: با توجه به رقابت فشرده بین داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه پیام نور، 105 نفر در 28 رشته گرایش پذیرفته می شوند.

رئیس دانشگاه پیام نور افزود: در آزمون دکتری دانشگاه پیام نور بیشترین داوطلبان در رشته مدیریت بازرگانی و کمترین میزان داوطلبان در رشته شیمی با گرایش معدنی و ریاضی با گرایش هندسه بوده اند.
کد مطلب 1117746

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