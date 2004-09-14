اجتناب و واهمه بوش از سخن گفتن در مورد ايران و كره شمالي در آستانه انتخابات

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازرويترز، اين خبرگزاري درتحليلي مي نويسد درحاليكه بوش به مبارزه خود با اين شعار كه وي آمريكا را امنتر ساخته است ادامه مي دهد ، وي از سخن گفتن در مورد اختلافات هسته اي با كره شمالي و ايران مي پرهيزد .

جرج بوش درسخنراني اخير خود درهمايش جمهوريخواهان ازاين دو كشور كه زماني خود آنها را درمحور شرارت جاي داده بود سخني نگفت .

جاناتان پولاك رئيس دپارتمان تحقيقات استراتژيك گفت : اگر چه ديك چني معاون رئيس جمهور و ديگران اعتراف كردند كه زمان براي ازبين بردن مقاصد هسته اي كره شمالي درحال ازدست رفتن است با اين حال بوش ازاينكه نشان دهد اين مسئله اضطراري است مي پرهيزد و هيچ ضرب الاجلي براي آن تعيين نمي كند .

وي به رويترزگفت : پس از سالها سخنراني در مورد اين مسئله دردولت،هم اكنون احساس نمي شود كه يك تصميم عملياتي در اين مورد در دولت وجود دارد.

هنري سوكولسكي از مركز آموزش سياست خلع تسليحات مي گويد : " زمان همچنين در مورد ايران در حال سپري شدن است و ما در حال حركت به سمت نقطه اي هستيم كه درآن ايران به يك ملت هسته اي آماده تبديل مي شود .

سوكولسكي افزود : با اينحال بوش هم اكنون تلاش مي كند اين پرونده بسته نشود و بر آژانس بين المللي انرژي اتمي فشار مي آورد كه پرونده ايران را به شوراي امنيت ارجاع دهد .

اين خبر گزاري مي افزايد: اين درحالي است كه جان كري رويكرد ملايمتري دارد و خواهان مذاكره با ايران است .

بوش در ژانويه 2002 با قرار دادن ايران و كره شمالي در محور شرارت ، موضع خود را در اين زمينه اعلام كرد با اينحال تحولات اخير نشان مي دهد كه دولت وي ديگر همچون گذشته ايران را تهديد جدي نمي داند .

كري نامزد دمكرات رياست جمهوري اظهار داشت : اين حقيقت كه ما هنوز در مورد كره شمالي بحث مي كنيم نشاندهنده اشتباه بزرگ بوش در زمينه امنيت ملي است . وي با چشم پوشي از خطر بزرگتر اشتباه بزرگي را مرتكب شد .

كري در گفتگو با نيويورك تايمز گفت : بوش نتوانست يك طرح موفقيت آميز ارائه كند و از مذاكرات شش جانبه تنها به عنوان يك پوشش سياسي استفاده مي كند .