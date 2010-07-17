به گزارش خبرنگار مهر، برگزار نشدن جلسه پروانه ساخت به دلیل تعطیلی ها، بزرگداشت خسرو شکیبایی، آغاز برنامه هفت، کلید خوردن دو فیلم سینمایی و... از جمله اخبار هفته سوم تیر ماه است.

- مراسم بزرگداشت خسرو شکیبایی همراه با رونمایی کتاب این مرحوم روز یکشنبه 21 تیر ماه با حضور هنرمندانی چون محمدرضا جعفری‌جلوه، هوشنگ گلمکانی، اکرم محمدی، هارون یشایایی، داریوش اسدزاده، امیر سیدزاده، میکائیل شهرستانی، رضا بنفشه‌خواه، فرزین محدث، رضا فیاضی، آناهیتا همتی، صدرالدین حجازی، محمد متوسلانی، جعفر پناهی، مسعود رایگان، نظام‌الدین کیایی، حبیب رضایی، امیر زند، حسین خانی‌بیگ، امیرمحمد زند، جلیل فرجاد، مازیار رضاخانی، مهرداد صدیقیان، مهرداد فلاحتگر و .... برگزار شد.

در این مراسم رسول نجفیان، شهاب حسینی، جمشید مشایخی، مهتاب کرامتی، آیدین آغداشلو، مهران مدیری و... درباره این مرحوم صحبت کردند و همچنین کتاب وی رونمایی شد.

- فیلم های "یک حبه قند" سید رضا میرکریمی و "سعادت آباد" مازیار میری کلید خوردند. فیلم میر کریمی اثری پر بازیگر است که در آن رضا کیانیان، هدایت هاشمی، نگار جواهریان، ریما رامین فر، نگار عابدی، سعید پور صمیمی، سهیلا رضوی، اصغر همت و.... بازی می کنند و هم اکنون فیلمبرداری آن در باغی حوالی منطقه شهران ادامه دارد.

-"سعادت آباد" نیز عنوان فیلم جدید مازیار میری است که روز گذشته در تهران کلید خورد. در این فیلم لیلا حاتمی، مهناز افشار، حامد بهداد، هنگامه قاضیانی، امیر آقایی و.... بازی می کنند. لوکیشن اصلی این فیلم نیز خانه ای در حوالی نیاوران است.

- نمایش بازی‌های پایانی جام جهانی 2010 در سالن های سینمایی در هفته گذشته با استقبال بسیار خوبی روبرو شد. به طوریکه حتی شنیده شد، بلیت‌های 20 هزار تومانی نیز به صورت بازار سیاه به فروش رفته است. نکته قابل توجه این بود که حدود اغلب سالن های سینمایی تهران بازی اسپانیا و هلند را نمایش دادند.

-عباس کیارستمی و سیف الله صمدیان نیز مهمانان ویژه سینما آزادی برای بازی اسپانیا و هلند بودند. البته نمایش این دو بازی در روزهای شنبه و یکشنبه هفته گذشته که تهران به دلیل گرمی هوا تعطیل بود باعث رونق سالن های سینمایی شد. البته باز هم این اتفاق مخالفینی به همراه داشت.

- پخش برنامه سینمایی"هفت" دوباره آغاز شد. این برنامه به دلیل پخش بازیهای جام جهانی به مدت سه هفته به روی آنتن نرفت از هفته گذشته در روزهای جمعه ساعت 19 از شبکه سوم سیما پخش می شود. در برنامه روز گذشته فیلم "هفت دقیقه تا پاییز" علیرضا امینی با حضور کارگردان، فریدون جیرانی و مسعود فراستی نقد و بررسی شد که البته با حاشیه هایی نیز همراه بود. گویا قرار است در ماه رمضان نیز دوباره روزهای سه شنبه پخش شود.

برنامه هفت هفته گذشته نیز به نقد و بررسی فیلم "کیفر" اختصاص داشت. در ابتدای این برنامه مسعود فراستی با انتقاد از فیلم کیفر ایراداتی را به این اثر سینمایی مطرح کرد که این انتقادات با واکنش سریع فتحی روبرو شد. این کارگردان در پاسخ به این انتقادات گفت: من باید به تک تک این انتقادات پاسخ دهم و باید زمانی در اختیار من قرار دهید تا حرف های خود را بزنم زیرا برای تک تک مسائلی که از سوی فراستی مطرح شد پاسخ دارم.

وی در ادامه عنوان می کند، به احتمال فراوان آقای فراستی در زمان تماشای فیلم به این اثر سینمایی توجه نداشتند و درگیر مسائل شخصی خود بودند و به جزئیاتی که در این اثر سینمایی آورده شده توجه نکردند. درحالی که فتحی در حال دفاع از فیلم "کیفر" بود جیرانی صحبت‌های وی را قطع کرده و زمان را در اختیار فراستی قرار داد که این کار با انتقاد شدید فتحی روبرو شد. وی همچنین بیان کرد، متاسفانه عمدا و یا سهوا در اختیار من کاغذ و خودکار قرار ندادند تا به انتقادات اشاره شده یک به یک پاسخ دهم. اجرای اینگونه این برنامه صحیح نیست و من به این نوع اجرا که زمان کمتری در اختیار فیلمسازان قرار می‌دهد انتقاد دارم.

- شورای عالی تهیه کنندگان سینمای ایران بیانیه صادر کردند. در این بیانیه آمده است :"بحث‌ها و جدل‌های اخیر بر سر ارائه و یا عدم ارائه جدول اکران فیلم‌های سینمایی از سوی دولت، سبب شد تا یک بار دیگر موضوع نمایش در کانون توجه اهل فرهنگ و سینما قرار گیرد. بحرانی بودن وضعیت سینمای ایران در بخش نمایش، در ماه‌ها و سال‌های اخیر، حکایت از ضرورت تجدید نظر در نحوه انتخاب فیلم‌ها برای نمایش عمومی دارد."

در پایان آنها تاکید کردند :"شورای عالی تهیه کنندگان سینما که شامل مجمع فیلمسازان سینمای ایران، کانون تهیه کنندگان سینما و انجمن تهیه‌کنندگان مستقل سینما می‌شود، معتقد است برای بسامان سازی و برای ایجاد امکان نمایش عمومی فیلمهای ارزنده و مستقل، باید دست سالن‌داران از انتخاب فیلم‌های اکرانی کوتاه شود. باید تهیه کنندگان، که اصلی‌ترین بانیان تولید فیلم‌های ارزشمند سینمای ایران هستند، تصمیم‌گیران اصلی اکران فیلم‌ها باشند."

- سینمای ایران از جشنواره بین المللی فیلم کارلووی واری سه جایزه نصیب خود کرد. در مراسم اختتامیه این جشنواره که 10 جولای برگزار شد، فیلم "اوریون" ساخته علی زمانی‌عصمتی برنده جایزه نتپک شد، مهدی منیری برای فیلم "تینار" جایزه 5000 دلاری بهترین فیلم مستند زیر 30 دقیقه را کسب کرد و فیلم "چیزهایی هست که نمی‌دانی" ساخته فردین صاحب‌زمانی جایزه ویژه هیئت داوران را به دست آورد.

- سامان استرکی از علیرضا شجاع نوری شکایت کرد. وی در گفتگویی با خبرگزاری مهر عنوان کرد، بعد از هشت سال کار با شجاع نوری و ساخت سه پروژه سینمایی که البته یکی از آنها نصفه مانده است، تا کنون هیچ مبلغی به عنوان دستمزد و سهم خود از در صدهایی که در فیلم دارم، دریافت نکردم. در حالیکه در تمامی این پروژه ها کارگردان، نویسنده، طراحی صحنه و لباس و تدوین را برعهده داشته باشم.

استرکی در ادامه توضیح داد:ایشان از سال 82 تا کنون از پرداخت حقوق من در فیلم های "صندلی خالی"، "یک ایستگاه جلوتر" و "راند هفتم" که با یکدیگر همکاری داشتیم، خودداری کردند. به همین دلیل از وی به خانه سینما و وزارت ارشاد شکایت کردم.

- نام خانوادگی هنگامه قاضیانی در بیلبوردها و سردر سینماهای فیلم "بیداری رویاها" اشتباه نوشته شده است. هفته گذشته این بازیگر سینمایی از این موضوع گله کرد و در گفتگویی عنوان کرد:نام و نام خانوادگی به عنوان اصلی ترین هویت هر فرد محسوب می شود. به خاطر همین موضوع اشتباه به وجود آمده در این زمینه باید هر چه سریعتر برطرف شود. بخصوص اگر این اتفاق در محیط کوچکی مثل سینما رخ داده باشد. آقای آشتیانی پور تهیه کننده "بیداری رویاها" بعد از اینکه متوجه اشتباه به وجود آمده شدند تمام تلاش خود را برای اصلاح آن انجام دادند اما نمی دانم چرا هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است.

- نامزدهای بهترین آثار بیست‌ و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر به انتخاب داوران انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران معرفی شدند. فیلم هایی چون " به رنگ اغوان"، "پرسه در مه"، "کیفر" و "هیچ" بیشترین نامزدها هستند. همچنین نخستین مراسم تجلیل از برترین رسانه های حوزه سینما در ایام جشنواره فجر عصر یکشنبه 27 تیر ماه در فرهنگسرای نیاوران؛ برگزار می شود.