جشنواره جامعه كار و تلاش توانمنديهاي هنري جامعه كارگري ما را كشف كرد

به گزارش خبرنگار تئاتر "مهر" ، نشست مطبوعاتي دومين جشنواره فرهنگي جامعه كار وتلاش ، صبح امروز با حضور هيأت برگزار كننده اين جشنواره ، حجت الاسلام والمسلمين شهسواري مدير كل دفتر امور فرهنگي وزارت كار و امور اجتماعي، فاطمه كروبي، معاون امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كار و امور اجتماعي ، ايرج نعيمايي دبير جشنواره برگزار شد.



ايرج نعيمايي دبير اين جشنواره با اعلام مطلب فوق ، رشته هاي مختلف هنري اين جشنواره را ، تئاتر ، نمايشنامه نويسي، فيلمنامه نويسي، موسيقي، عكس و مقاله نويسي معرفي كرد و گفت: 550 اثر در كليه اين رشته ها از 24 استان كشور به دفتر جشنواره رسيده است كه پس از بررسي هيأت داوران از نفرات برگزيده در روز اختتاميه جشنواره 31 شهريور در تالار وحدت تقدير خواهد شد.



وي بخش موسيقي را شامل موسيقي محلي، كلاسيك و پاپ دانست و متذكرشد : 40اثر موسيقي در دوقسمت تك نوازي و گروه نوازي با هم رقابت خواهند كرد.



نعيمايي همچنين افزود: آثار شركت كنندگان رشته تئاتر و نمايشنامه نويسي در دو قالب نوار و دست نوشته به دبيرخانه ارسال شده است كه در بخش تئاتر از ميان 50 گروه شركت كننده نفرات و گروه برتر در بخش هاي كارگرداني ، بازيگري زن و مرد، نمايشنامه نويسي و طراحي لباس و صحنه انتخاب شده و تقدير خواهند شد.



دبيردومين جشنواره كار وتلاش تعداد آثار حاضر دراين جشنواره را درزمينه فيلمنامه نويسي 25 اثر دانست كه از ميان آثار جامعه كار وتلاش استانهاي فارس، خوزستان، قزوين، تهران،اصفهان، آذربايجان شرقي، هرمزگان، كهكيلويه و بوير احمد، قم، كردستان،ايلام به اين جشنواره راه ياقته اند.



وي موضوعات عكاسي اين جشنواره را نيز طبيعت، تجمعات و تشكلات كارگري و كارفرمايي، عكس از مراسم و برنامه هاي كارگري خطوط توليد ، جلوه هايي از تلاش كارگران و كارفرمايان در چرخ اقتصاد كشور و موضوع آزاد در راستاي مسايل كارگري عنوان كرد و گفت: در بخش مقاله نويسي نيز نويسندگان 108 مقاله با موضوعاتي پيرامون فرهنگ و آداب كار ، جايگاه كاركرد قانون، كار و ديگر مسايل مرتبط جامعه كار و تلاش ارائه داده اند.



دبير دومين جشنواره فرهنگي جامعه كار و تلاش يكي از اهداف برگزاري اين جشنواره را ساماندهي نيروهاي هنري جامعه كارگري ، آشنا ساختن افكار عمومي با توان و استعدادهاي جامعه كارگري، ايجاد روحيه تلاش و خلاقيت در جامعه،آفرينش زمينه مساعد جهت رونق توليد و افزايش بهره وري در سايه همفكري و همدلي ميان كارفرمايان و كارگران ، ايجاد محيط امن و مساعد براي جذب سرمايه در راستاي رونق اقتصاد كشور و حفظ سرمايه هاي موجود در حوزه توليد و اشتغال ، تنويرافكار عمومي و به ويژه افكار جامعه كار و تلاش در رابطه با بحث و سه جانبه گرايي و بررسي راهكارهاي ايجاد اشتغال در شاخه هاي مختلف هنري دانست و تصريح كرد: وزارت كار تصميم دارد طي سالهاي آينده اين جشنواره را تخصصي تر و جامع تر برگزار كند و استعدادهاي كار و كارگري در اين حوزه را شناسايي و فعال تر كند همچنين جهت ماندگاري آثار هنري اين آثار به ويژه آثار منتخب ثبت و نشر خواهند شد.



حجت الاسلام شهسواري مدير كل دفتر امور فرهنگي وزارت كار و امور اجتماعي، ميزان بودجه اين جشنواره را 70 ميليون تومان دانست و افزود: سعي ما اين بوده كه با حداقل امكانات و بودجه شرايط جهت فعاليت فرهنگي جامعه كارگري را فراهم سازيم .



وي متذكر شد : براي اولين بار است كه ما اين جشنواره را در تالار وحدت برگزار مي كنيم واين خود بيانگر نقش مهم جشنواره ما است.



مدير كل امور فرهنگي وزارت كار و امور اجتماعي همچنين گفت: با كشور هاي مختلفي كه در زمينه كارگري و كارفرمايي جشنواره هاي هنري برگزار مي كنند نيز رايزني ها و مذاكراتي جهت تبادل آثار انجام داده ايم اين كشور ها بيشتر كشورهايي هستند كه از نظر كاري به آنها وابسته هستيم.



ايرج نعيمايي نيز در ادامه اين صحبت توضيح داد: جشنواره هاي هنري كار و تلاش به شكل جامع بيشتر در كشور هاي بلوك شرق مانند شوروي سابق ، چين وجود دارد و جشنواره هاي محدودتري نيز در برخي از كشورهاي اروپايي وجود دارد.



فاطمه كروبي معاون امور اجتماعي و فرهنگي وزارت كار و امور اجتماعي نيزدر جمع خبرنگاران گفت: در ميان جامعه كار گري استعداد هاي فوق العاده اي در زمينه هاي هنري وجود دارد اما متأسفانه در كشور ما تفكر مردم درباره جامعه كارگري هنوز ارتقا پيدا نكرده است و اين قشر را در چار چوب كارخا نه ها و فعاليت هاي كار خانه اي مي بينند در حالي كه ما در ميان اين قشر تحصيلكرده هايي در مقاطع كار شناسي ارشد به بالا داريم بنابراين يكي از اهداف برگزاري اين جشنواره ارتقاء سطح فرهنگي عمومي نسبت به قشر كار گران است.



وي همچنين در باره چگونگي حضور قشرها و صنوف مختلف مشمول قانون كار و كارگري در اين جشنواره فرهنگي توضيح داد: ما در فراخوان خود اعلام كرديم همه مشمولان كار و كارگري كه خود در برگيرنده صنوف مختلف هستند مي توانند در اين جشنواره شركت كنند بنابراين هر جا كه استعداد و توانمندي ي وجود داشته در اين جشنواره شركت كرده اند.



همچنين در پايان اين جلسه مسوولين متذكر شدند كه در بخش فيلمنامه نويسي ، امكاناتي جهت توليد و ساخت فيلمنامه ها به شركت كنندگان جامعه كارو تلاش داده خواهد شد. همچنين از اين پس دبيرخانه اين جشنواره دائمي مي شود و حركتهايي جهت استمرار اين جريان فرهنگي در بين جامعه كار و تلاش استانها انجام خواهد شد.









