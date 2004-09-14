آيت الله مصباح : جوانان ذاتاً به معنويت گرايش دارند

به گزارش گروه دين وانديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از پايگاه اطلاع رساني رسا، مسئول مؤسسه آموزشي ـ پژوهشي امام خميني ـ ره ـ از مهمترين اهداف بعثت پيامبر ـ ص ـ را تهذيب اخلاق عنوان كرد و گفت: جاي بسي تأسف است كه اين هدف از بعثت پيامبر ـ ص ـ آن گونه كه بايد و شايد مورد توجه مؤمنين قرار نگرفته است و حتي كساني ديگر كه به نحوي وارث نبوت و رسالت پيامبر ـ ص ـ هستند و در مسندهايي تكيه زده‌اند كه مسند پيامبر ـ ص ـ مي‌باشد توفيقاتشان در زمينه اخلاق كمتر از زمينه‌هاي ديگر است.



وي افزود: تلاش براي تهذيب اخلاق و مبارزه با عوامل فسادا براي روحانيون و علما از بزرگترين واجبات است‌.



وي اضافه كرد: البته تلاش‌هاي فراواني هم صورت گرفته است و افرادي هم بحث‌هاي مفيدي انجام دادند، نمونه‌اش كتاب شهيد ثاني است ولي در مقايسه با فعاليت‌هاي علمي ديگر بسيار ضعيف است.



آيت الله مصباح يزدي وجود درس‌ها و موضوعات اخلاقي در حوزه‌ هاي قديم را بسيار بيشتر و عميق ‌تر از امروز عنوان كرد و افزود: اهتمامي كه در حوزه‌ هاي علوم ديني در گذشته به مسائل اخلاقي و معنوي داشتند با آنچه امروز در حوزه‌ هاي علميه مي‌گذرد، بسيار متفاوت است. در حالي كه امروزه نياز به تهذيب اخلاق بيشتر احساس مي‌شود.



وي گرايش روزافزون جوانان كشور به مسائل و اماكن مقدس را نتيجه گرايش تكويني آنان به معنويات برشمرد و توضيح داد: گرايش جوانان به مسائل مذهبي مانند ادعيه و اماكن مقدس همچون جمكران و غيره نتيجه گرايش تكويني است كه خداوند در برابر گسترش فساد در جامعه جاذبه‌هاي معنوي بوجود آورده است تا دل‌ها به طرف معنويات كشيده شود و ما هم موظف هستيم وقتي مي‌بينيم عوامل فساد و انحراف و دنيا‌گرايي زياد مي‌شود سعي كنيم معنويات را در جامعه تقويت كنيم.



عضو مجلس خبرگان رهبري وظيفه روحانيون در ايجاد يك جامعه معنوي را بسيار سنگين و مهم دانست و ادامه داد: اگر فقط جامعه طلبه‌ها را مورد بررسي قرار دهيم، وضع اخلاقي و معنوي خود طلاب باعث نگراني است و كساني كه بايد نجات دهنده ديگران باشند و نقش انبيا در جامعه را ايفا كنند تا « يُزَكّيهِمْ» محقق شود، متأسفانه اين صلاحيت را ندارند.



وي با انتقاد از گسترش فساد در جامعه خاطر نشان ساخت: امروزه عواملي كه انسان را به سوي شيطان و جهنم سوق مي‌دهند بيشتر از زمان گذشته است و تنها چيزي كه مي‌تواند در برابر كشش‌ها و جاذبه‌هايي كه انسان را به جهنم سوق مي‌دهد، مقاومت كند صفات نفساني و روح انسان است مثل تهذيب اخلاق.



آيت الله مصباح يزدي بزرگترين واجب براي قشر روحاني را چاره ‌انديشي براي تهذيب اخلاق عنوان و تأكيد كرد: بنده بيش از سي سال در فكر اين كار بودم و بعد از تجربه راه‌ هاي مختلف به اين نتيجه رسيدم كه بايد كار علمي صورت گيرد و همان گونه كه براي تقويت و به وجود آوردن فقيه برنامه ريزي مي‌شود بايد براي اخلاق نيز برنامه‌ريزي شده و استاد تربيت شود.

