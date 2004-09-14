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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۳:۱۶

مژگان والي پور ، عضو هيئت منتخب نگارخانه ها :

مشكل كلي هنر ايران نداشتن فضاي مناسب است

مشكل كلي هنرهاي تجسمي ايران نداشتن فضاي نمايشگاهي مناسب است . دوسالانه هاي هنري ايران از جمله دوسالانه نقاشي و مشكلاتي كه بر سر برپايي آن به خاطر نبود فضاي مناسب پيش آمد نماد اوج اين ضعف هستند .

مزگان والي پور در گفت وگو با خبرنگار گروه تجسمي خبرگزاري "مهر" ، ضمن بيان مطلب فوق در خصوص تاخير در برپايي نمايشگاه فروش بزرگ هنري  تهران گفت : برپايي اين نمايشگاه هم همانند دوسالانه ها با مشكل اساسي هنرهاي تجسمي ايران يعني نبود فضاي نمايشگاهي مناسب روبرو شد . تهيه يك سالن مناسب براي اين نمايشگاه بخش عمده اي از توانايي هاي هيئت منتخب نگارخانه ها را به خود اختصاص داد . در حال حاضر صحبت هايي از سوي مقامات مركز هنرهاي تجسمي براي ساخت فضايي مناسب برپايي نمايشگاه هاي بزرگ هنري در ايران مطرح شده است ، اما تا زمان تحقق چنين امري اين مشكل همچنان پا برجا خواهد بود و نمايشگاههايي از اين دست همانند فروش بزرگ هنري تهران ،  با تاخير برپا خواهند شد .

وي د رخصوص كيفيت آثاري كه در نمايشگاه امسال ارائه خواهند شد گفت : با توجه به سابقه حضور در فروش هاي بزرگ شهرهايي همانند نيويورك ، سوئيس و ... بايد متذكر شوم در جهان دراين گونه نمايشگاهها دامنه وسيعي از آثار مختلف از هنرمندان مطرحي همانند پيكاسو و يا شيرين نشاط گرفته تا آثار هنرمنداني ناشناس توسط نگارخانه هاي مختلف ارائه مي شوند . به همين دليل نيز رقابت بزرگي بين هنرمندان به وجود مي آيد و به طور كلي باعث افزايش سطح هنري هنرمندان مي شود .
 
وي در پايان افزود : هدف اصلي اين نمايشگاه در سال جاري فراهم كردن امكانات مناسب براي برپايي مستمر اين نمايشگاه است .

برنامه ريزي برپايي چنين نمايشگاهي تجربه اي بود كه تا كنون در چنين سطحي انجام نگرفته بود و با استفاده از دانش به دست آمده مي توان در سالهاي آينده به روشي بهتر اين نمايشگاه را برگزار كرد .
کد مطلب 111780

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