مشكل كلي هنر ايران نداشتن فضاي مناسب است

مزگان والي پور در گفت وگو با خبرنگار گروه تجسمي خبرگزاري "مهر" ، ضمن بيان مطلب فوق در خصوص تاخير در برپايي نمايشگاه فروش بزرگ هنري تهران گفت : برپايي اين نمايشگاه هم همانند دوسالانه ها با مشكل اساسي هنرهاي تجسمي ايران يعني نبود فضاي نمايشگاهي مناسب روبرو شد . تهيه يك سالن مناسب براي اين نمايشگاه بخش عمده اي از توانايي هاي هيئت منتخب نگارخانه ها را به خود اختصاص داد . در حال حاضر صحبت هايي از سوي مقامات مركز هنرهاي تجسمي براي ساخت فضايي مناسب برپايي نمايشگاه هاي بزرگ هنري در ايران مطرح شده است ، اما تا زمان تحقق چنين امري اين مشكل همچنان پا برجا خواهد بود و نمايشگاههايي از اين دست همانند فروش بزرگ هنري تهران ، با تاخير برپا خواهند شد .



وي د رخصوص كيفيت آثاري كه در نمايشگاه امسال ارائه خواهند شد گفت : با توجه به سابقه حضور در فروش هاي بزرگ شهرهايي همانند نيويورك ، سوئيس و ... بايد متذكر شوم در جهان دراين گونه نمايشگاهها دامنه وسيعي از آثار مختلف از هنرمندان مطرحي همانند پيكاسو و يا شيرين نشاط گرفته تا آثار هنرمنداني ناشناس توسط نگارخانه هاي مختلف ارائه مي شوند . به همين دليل نيز رقابت بزرگي بين هنرمندان به وجود مي آيد و به طور كلي باعث افزايش سطح هنري هنرمندان مي شود .



وي در پايان افزود : هدف اصلي اين نمايشگاه در سال جاري فراهم كردن امكانات مناسب براي برپايي مستمر اين نمايشگاه است .



برنامه ريزي برپايي چنين نمايشگاهي تجربه اي بود كه تا كنون در چنين سطحي انجام نگرفته بود و با استفاده از دانش به دست آمده مي توان در سالهاي آينده به روشي بهتر اين نمايشگاه را برگزار كرد .

کد مطلب 111780