به گزارش خبرنگار مهر در قم، در جلسه ستاد هماهنگی فعالیتهای مهدوی کشور که عصر روز جمعه در قم برگزار شد، در ابتدای جلسه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای این جلسه را معرفی کرد و وقتی نوبت به معرفی سیدعلی پورطباطبایی یکی از دستاندرکاران خبرگزاری غیررسمی آینده روشن رسید، وی گفت: البته خبرگزاری آینده روشن از شما مجوز نگرفتند و خودشان فعالیت را شروع کردند، شما جدی نگیرید.
محمدحسین استادآقا ادامه داد: معمولا آقای پورسید آقایی (مسئول موسسه آینده روشن) همیشه تعدادی نامه با خودشان دارند و به شما میدهند.
وی در پایان این جلسه به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: الان که شما و آقای رامین حضور دارید فرصت مناسبی است که بحث اعطای مجوز به خبرگزاری آینده روشن مطرح شود و اگر شما قول اعطای مجوز به ثبت این خبرگزاری بدهید، دوستان بهتر کار میکنند.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز پیگیری این مسئله را به جلسه شورای نظارت موکول کرد.
در این جلسه محمدعلی رامین معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیرتر از بقیه و حدود نیم ساعت پس از شروع جلسه وارد این نشست شد.
در حاشیه این جلسه وزیر ارشاد با درخواست خبرنگاران، چند دقیقهای با اصحاب رسانه گفتگو کرد. هرچند که سئوال کلیشهای و غیرحرفهای از سوی خبرنگار واحد مرکزی خبر آن هم در خصوص جلسهای که وزیر در آن صحبت کرده بود پرسیده شد اما زمان برای پرسیدن سئوالات دیگر از سوی خبرنگاران محدود بود، به خاطر اینکه زمان دیدار سید محمد حسینی با آیتالله موسوی لاری گذشته بود.
حلالیتطلبی رامین از آیتالله موسوی لاری
در دیدار وزیر ارشاد با آیتالله مرتضی موسوی لاری، محمدعلی رامین همانند دیدار گذشته وزیر با آیتالله ابراهیم امینی امام جمعه قم، از آیتالله موسوی لاری به خاطر چاپ اثر وی بدون اجازه قبلی حلالیت طلبید.
رامین خطاب به آیتالله موسوی لاری اظهار داشت: در سال 56 که در آلمان بودم در ابتدا به زبان آلمانی مسلط نبودم و از روی کتاب شما مطالب خودم را به زبان آلمانی ارائه میکردم. بعدها که به این زبان مسلط شدم حاشیهای بر کتاب شما نوشتم و آن را دوباره منتشر کردم، حالا از شما حلالیت میخواهم.
در دیدار قبلی وزیر ارشاد با آیتالله امینی نیز محمدعلی رامین مشابه چنین مطلبی را به امام جمعه قم گفته بود و آیتالله امینی هم با لبخندی رضایت خود را اعلام کرده بود و حتی گفته بود که هیچ اشکالی ندارد. آیتالله موسوی لاری فقط به تبسمی اکتفا کرد و در میان خندههای حاضران هیچ مطلبی بر زبان نیاورد.
در حین تبادل نظر پیرامون انتشار آثار و کتابهای مفید به زبانهای خارجی، رامین به مدت چند دقیقه مطالبی را هم به صورت خصوصی به آیتالله موسوی لاری گفت.
حضور وزیر و معاونان وی در جلسه محرمانه جامعه مدرسین
وزیر ارشاد پس از دیدار با آیتالله سید مرتضی موسوی لاری رئیس مرکز نشر معارف اسلامی در جهان، در ادامه سفر خود در جلسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، شرکت کرد.
در این جلسه معاونان فرهنگی و مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه وی در جلسه حضور پیدا کردند و دقایقی بعد معاونان سینمایی و امور موسیقی نیز به جمع همراهان وزیر پیوستند. در دیدار قبلی وزیر با آیتالله امینی که با حضور همه معاونان وی برگزار شد، نیز دست اندرکاران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از اتمام جلسه، در جلسه محرمانه جامعه مدرسین شرکت کرده بودند.
درحاشیه سفر وزیر ارشاد به قم/
دومین حلالیتطلبی رامین از علما / حضور در جلسه محرمانه جامعه مدرسین
قم - خبرگزاری مهر: سفر وزیر ارشاد به قم حاشیههایی از جمله دومین حلالیت طلبی معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از علما، فعالیت بدون مجوز خبرگزاری آینده روشن، حضور وزیر و معاونان وی در جلسه محرمانه جامعه مدرسین و... به همراه داشت.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در جلسه ستاد هماهنگی فعالیتهای مهدوی کشور که عصر روز جمعه در قم برگزار شد، در ابتدای جلسه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای این جلسه را معرفی کرد و وقتی نوبت به معرفی سیدعلی پورطباطبایی یکی از دستاندرکاران خبرگزاری غیررسمی آینده روشن رسید، وی گفت: البته خبرگزاری آینده روشن از شما مجوز نگرفتند و خودشان فعالیت را شروع کردند، شما جدی نگیرید.
نظر شما