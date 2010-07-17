به گزارش خبرنگار مهر در قم، در جلسه ستاد هماهنگی فعالیت⁯های مهدوی کشور که عصر روز جمعه در قم برگزار شد، در ابتدای جلسه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اعضای این جلسه را معرفی کرد و وقتی نوبت به معرفی سیدعلی پورطباطبایی یکی از دست⁯اندرکاران خبرگزاری غیررسمی آینده روشن رسید، وی گفت: البته خبرگزاری آینده روشن از شما مجوز نگرفتند و خودشان فعالیت را شروع کردند، شما جدی نگیرید.



محمدحسین استادآقا ادامه داد: معمولا آقای پورسید آقایی (مسئول موسسه آینده روشن) همیشه تعدادی نامه با خودشان دارند و به شما می⁯دهند.



وی در پایان این جلسه به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: الان که شما و آقای رامین حضور دارید فرصت مناسبی است که بحث اعطای مجوز به خبرگزاری آینده روشن مطرح شود و اگر شما قول اعطای مجوز به ثبت این خبرگزاری بدهید، دوستان بهتر کار می⁯کنند.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز پیگیری این مسئله را به جلسه شورای نظارت موکول کرد.



در این جلسه محمدعلی رامین معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیرتر از بقیه و حدود نیم ساعت پس از شروع جلسه وارد این نشست شد.



در حاشیه این جلسه وزیر ارشاد با درخواست خبرنگاران، چند دقیقه⁯ای با اصحاب رسانه گفتگو کرد. هرچند که سئوال کلیشه⁯ای و غیرحرفه⁯ای از سوی خبرنگار واحد مرکزی خبر آن هم در خصوص جلسه⁯ای که وزیر در آن صحبت کرده بود پرسیده شد اما زمان برای پرسیدن سئوالات دیگر از سوی خبرنگاران محدود بود، به خاطر اینکه زمان دیدار سید محمد حسینی با آیت⁯الله موسوی لاری گذشته بود.



حلالیت⁯طلبی رامین از آیت⁯الله موسوی لاری



در دیدار وزیر ارشاد با آیت⁯⁯الله مرتضی موسوی لاری، محمدعلی رامین همانند دیدار گذشته وزیر با آیت⁯الله ابراهیم امینی امام جمعه قم، از آیت⁯الله موسوی لاری به خاطر چاپ اثر وی بدون اجازه قبلی حلالیت طلبید.



رامین خطاب به آیت⁯الله موسوی لاری اظهار داشت: در سال 56 که در آلمان بودم در ابتدا به زبان آلمانی مسلط نبودم و از روی کتاب شما مطالب خودم را به زبان آلمانی ارائه می⁯کردم. بعدها که به این زبان مسلط شدم حاشیه⁯ای بر کتاب شما نوشتم و آن را دوباره منتشر کردم، حالا از شما حلالیت می⁯خواهم.



در دیدار قبلی وزیر ارشاد با آیت⁯الله امینی نیز محمدعلی رامین مشابه چنین مطلبی را به امام جمعه قم گفته بود و آیت⁯الله امینی هم با لبخندی رضایت خود را اعلام کرده بود و حتی گفته بود که هیچ اشکالی ندارد. آیت⁯الله موسوی لاری فقط به تبسمی اکتفا کرد و در میان خنده⁯های حاضران هیچ مطلبی بر زبان نیاورد.



در حین تبادل نظر پیرامون انتشار آثار و کتابهای مفید به زبان⁯های خارجی، رامین به مدت چند دقیقه مطالبی را هم به صورت خصوصی به آیت⁯الله موسوی لاری گفت.



حضور وزیر و معاونان وی در جلسه محرمانه جامعه مدرسین



وزیر ارشاد پس از دیدار با آیت⁯الله سید مرتضی موسوی لاری رئیس مرکز نشر معارف اسلامی در جهان، در ادامه سفر خود در جلسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که بدون حضور خبرنگاران برگزار شد، شرکت کرد.



در این جلسه معاونان فرهنگی و مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به همراه وی در جلسه حضور پیدا کردند و دقایقی بعد معاونان سینمایی و امور موسیقی نیز به جمع همراهان وزیر پیوستند. در دیدار قبلی وزیر با آیت⁯الله امینی که با حضور همه معاونان وی برگزار شد، نیز دست اندرکاران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از اتمام جلسه، در جلسه محرمانه جامعه مدرسین شرکت کرده بودند.