اخبار کوتاه ورزشی از آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، رقابت های باشگاهی تنیس دسته یک بانوان کشور شامگاه جمعه با قهرمانی تیم دلفین سنگ ارومیه پایان یافت.

تیم البرز گاز کیش نیز در این دوره از مسابقات در سکوی دوم ایستاد و تیم هیئت تنیس ارومیه دیگر تیم حاضر آذربایجان غربی در این رقابت ها مقام سوم را به خود اختصاص داد.

خانم ها مدونا نجاریان، آرزو یول گونی، سروین علی میرزالو و صحرا طلااحمری در تیم دلفین سنگ ارومیه بازی می کردند.

رقابت های باشگاهی تنیس دسته یک بانوان کشور به میزبانی ارومیه به مدت یک هفته در ورزشگاه تختی این شهر برگزار شد.

در این دوره از مسابقات 20 تنیس باز زن از پنج استان کشور حضور داشته و دو تیم برتر این مسابقات به لیک برتر کشور راه یافتند.

آغاز مسابقات فوتسال جام ایثارگران سازمان ثبت و احوال کشور در ارومیه

در این مسابقات که در سالن شهید باکری ارومیه برگزار می شود، 14 تیم از استانهای مختلف کشور در قالب منطقه یک باهم به رقابت می پردازند.

دو تیم برتر این مسابقات که به مدت سه روز برگزار می شود به دور نهایی راه می یابند و مسابقات منطقه دو این دور از بازیها نیز در استان سمنان در حال برگزاری است.

پایان مسابقات والیبال نمایندگان بخشهای تابعه خوی

در این مسابقات که به همت اداره تربیت بدنی خوی به مدت سه روز در سالن ورزشی شمس تبریزی این شهر برگزار شد، شش تیم از بخشهای مرکزی، ایواوغلی، صفائیه و قطور خوی با هم رقابت کردند.

در پایان این مسابقات تیم ملت بخش ایواوغلی به مقام قهرمانی دست یافت و تیمهای وحدت قوروق و بدل آباد به ترتیب به مقام های دوم و سوم دست یافتند.