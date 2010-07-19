به گزارش خبرنگار مهر، نیمکت‌های داغ مربیگری در لیگ دهم انتظار 18 مربی را می کشند که این روزها درگیر ساختن تیم خود هستند. گروه ورزشی خبرگزاری مهر در گزارشی به بررسی وضعیت این مربیان پرداخته است، مربیانی که در فصل دهم رنگ لباس های اکثر آنها عوض شده و با ردایی دیگر حضور در لیگ برتر را تجربه می کنند.

اعتماد 10 تیم به مربیان فصل گذشته

در دهمین دوره لیگ برتر هدایت 10 تیم همچنان برعهده مربیانی است که فصل گذشته روی نیمکت این تیم‌ها می نشستند. سپاهان اصفهان (امیر قلعه نویی)، پرسپولیس تهران (علی دایی)، ذوب آهن اصفهان (منصور ابراهیم‌زاده)، تراکتورسازی تبریز (فراز کمالوند)، سایپا کرج (محمد مایلی کهن)، ملوان بندرانزلی (فرهاد پورغلامی)، پاس همدان (علی اصغر مدیرروستا)، فولادخوزستان (مجید جلالی)، شهرداری تبریز (اکبر میثاقیان)، صنعت نفت آبادان (آلفردو کاسمیرو) تیمهایی هستند که همچنان به مربیان خود اعتماد کرده و ترجیح داده‌اند با مربیان فصل گذشته برای فصل دهم آماده شوند.

تنها دو مربی خارجی و البته تازه وارد

در دهمین دوره مسابقات لیگ برتر دو مربی تازه وارد حضور خواهند داشت که اتفاقا هر دوی آنها خارجی هستند. در فصل پیش رو تیم استیل آذین با هدایت "لوبیسا تومباکوویچ" و تیم صنعت نفت آبادان با هدایت "آلفردو کاسمیرو" به میدان خواهند آمد. این دو مربی تنها مربیان خارجی لیگ برتر هستند. فصل گذشته لوکا بوناچیچ تنها مربی خارجی لیگ برتر بود که ابتدا روی نیمکت فولادخوزستان نشست و در نهایت با سرمربیگری تیم مس کرمان با فوتبال ایران وداع کرد.

ورود فرکی به لیگ برتر

حسین فرکی دیگر مربی تازه وارد به لیگ برتر است که امسال با هدایت تیم نفت تهران به جرگه مربیان لیگ حرفه‌ای اضافه شده است. حسین فرکی در دوره‌ای به عنوان سرمربی هدایت تیم فوتبال پاس را برعهده داشته است اما عمر مربیگری او در این تیم چندان به درازا نکشید و با گذشت چند هفته جای خود را به فرهاد کاظمی داد. فرکی دستیار برانکو ایوانکوویچ در جام جهانی 2006 بود.

لیگی بدون پدیده روی نیمکت

فصل گذشته در لیگ برتر باشگاه‌های پاس همدان (علیرضا منصوریان)، استیل آذین تهران (حمید استیلی)، تراکتورسازی تبریز(فراز کمالوند)، راه آهن شهرری (مهدی تارتار)، شاهین بوشهر (حمیدرضا کللی فر) و ملوان بندرانزلی (فرهاد پورغلامی) در مقاطع مختلفی از فصل هدایت تیم‌شان را به مربیانی سپردند که تجربه مربیگری در لیگ برتر را نداشتند اما این فصل تمامی مربیان به غیر از یک حسین فرکی برای یک فصل یا بیشتر روی نیمکت تیم‌های لیگ برتری نشسته‌اند. جابجایی مربیان روی نیمکت‌ها از نکات جالب توجه لیگ دهم است. با این شرایط می توان گفت لیگ امسال پدیده مربیگری ندارد.

یاوری؛ مسن‌ترین و کمالوند؛ جوانترین مربیان لیگ دهم

در دهمین دوره مسابقات لیگ برتر همچنان محمود یاوری با 71 سال مسن‌ترین مربی حاضر در این رقابت‌هاست و فراز کمالوند نیز با 34 سال سن، جوانترین مربی است که روی نیمکت داغ مربیگری لیگ برتر می نشیند. البته از آلفردو کاسمیرو می توان به عنوان یکی دیگر از مربیان مسن لیگ برتر نام برد. این مربی 61 ساله امسال تیم صنعت نفت را در لیگ برتر همراهی می کند.

اعتماد به مربیان با تجربه

میانگین سنی مربیان لیگ برتری امسال 51 سال است که نشان می دهد، تیم‌های لیگ برتری بیشتر به مربیان مسن اعتماد می کنند تا مربیان جوان.

فقط سه مربی تجربه قهرمانی لیگ برتر را دارند

در لیگ امسال فقط سه مربی هستند که با تیمهای‌شان به عنوان قهرمانی لیگ برتر رسیده‌اند. امیر قلعه نویی (2 بار با استقلال و یک بار با سپاهان اصفهان)، علی دایی (یک بار با سایپا کرج) و مجید جلالی (یک بار با تیم پاس تهران) مربیان هستند که طعم قهرمانی در لیگ برتر را چشیده‌اند و در لیگ دهم این شانس را دارند که بازهم قهرمان لیگ شوند.

ابراهیم‌زاده و کمالوند با ثبات‌ترین مربیان لیگ

در لیگ برتر ایران کمتر مربی است که بیش از سه فصل روی نیمکت یک تیم بنشیند. اما در لیگ امسال دو مربی به نام‌های منصور ابراهیم زاده (ذوب آهن) و فراز کمالوند (تراکتورسازی) هستند که برای سومین سال پی در پی این تیم‌ها را مهیای حضور در لیگ می کنند. این دو را می توان با ثبات ترین مربیان لیگ دهم خواند.

فقط چهار مربی سابقه بازی در تیم تحت هدایت خود را دارند

در بین 18 مربی حاضر در لیگ برتر چهار مربی هستند که در تیم‌های تحت هدایت خود بازی کرده‌اند. پرویز مظلومی (استقلال تهران)، علی دایی (پرسپولیس تهران)، فرهاد پورغلامی (ملوان بندرانزلی) و علی اصغر مدیرروستا (پاس همدان) در تیمهایی که امروز مربی‌شان هستند، سابقه بازی دارند. البته علی اصغر مدیرروستا در دهه 60 و 70 بازیکن تیم پاس تهران بوده است.

هشت مربی با سابقه ملی روی نیمکت‌های لیگ برتری

امیر قلعه نویی (سپاهان اصفهان)، منصور ابراهیم زاده (ذوب آهن اصفهان)، علی دایی (پرسپولیس تهران)، محمد مایلی کهن (سایپا کرج)، پرویز مظلومی (استقلال تهران)، محمود یاوری (صبای قم)، محمد احمدزاده (پیکان قزوین) و حسین فرکی (نفت تهران) مربیانی هستند که سابقه حضور در کادر فنی تیم ملی را دارند. از جمع این مربیان لیگ برتری احمدزاده و فرکی به ترتیب دستیار اول علی دایی و برانکو ایوانکوویچ بوده‌اند و پرویز مظلومی نیز در مقطعی هدایت تیم ملی "ب" را برعهده داشته است.

در زیر مربیانی که در تیم فصل قبل شان مانده اند با قلمی درشت‌تر دیده می شوند:

سپاهان اصفهان: امیر قلعه نویی

ذوب آهن اصفهان: منصور ابراهیم‌زاده

استقلال تهران: پرویز مظلومی

پرسپولیس تهران: علی دایی

استیل آذین تهران: لوبیسیا تومباکوویچ

صبای قم: محمود یاوری

تراکتورسازی تبریز: فراز کمالوند

سایپا کرج: محمد مایلی کهن

شاهین بوشهر: حمید استیلی

راه آهن شهرری: رسول کربکندی

ملوان بندرانزلی: فرهاد پورغلامی

پاس همدان: علی اصغر مدیرروستا

مس کرمان: صمد مرفاوی

پیکان قزوین: محمد احمدزاده

فولادخوزستان: مجید جلالی

شهرداری تبریز: اکبر میثاقیان

صنعت نفت آبادان: آلفردو کاسمیرو

نفت تهران: حسین فرکی