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۲۴ شهریور ۱۳۸۳، ۱۳:۰۴

رييس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني در گفت و گو با "مهر":

ايجاد بورس مستقل براي مصالح ساختماني توجيه اقتصادي ندارد

ايجاد يك بورس مستقل براي بيش از يكصد نوع مصالح ساختماني در كشور توجيه اقتصادي نداشته و تنها مصالح مشكل داري از جمله سيمان بايد از طريق بورس عرضه شوند.

رييس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به تشكيل بورسي مستقل براي مصالح ساختماني گفت: مصالح ساختماني با 15 اتحاديه و بيش از يكصد نوع قابل عرضه  از طريق بورس نيستند .
محمد جعفر منتظري افزود: مصالح ساختماني مشكل داري از جمله سيمان و آهن آلات كه واردات و صادرات آن درانحصار دولت است بايد ازطريق بورس عرضه شوند تا از ايجاد رانت در آنها جلوگيري شود.
وي تصريح كرد: تشكيل بورسي كه تمام مصالح ساختماني موجود در كشور را تحت پوشش خود قرار دهد امكان پذير نبوده  و از توجيه اقتصادي نيز برخوردار نخواهد بود.
به گفته وي، مصالحي از جمله شن ، ماسه و گچ به علت نداشت مشكل احتياجي به بورس ندارند وبراي عرضه آنها در بورس دليلي وجود ندارد.
منتظري افزود: از آنجا كه درميان مصالح ساختماني ،  سيمان  در انحصاردولت است ، عرضه آن ازطريق بورس  از نظم و انسجام بيشتري برخوردار شده  واز نظر اقتصادي نيز به صرفه خواهد بود.

کد مطلب 111784

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