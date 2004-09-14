ايجاد بورس مستقل براي مصالح ساختماني توجيه اقتصادي ندارد

رييس اتحاديه فروشندگان مصالح ساختماني در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهر با اشاره به تشكيل بورسي مستقل براي مصالح ساختماني گفت: مصالح ساختماني با 15 اتحاديه و بيش از يكصد نوع قابل عرضه از طريق بورس نيستند .

محمد جعفر منتظري افزود: مصالح ساختماني مشكل داري از جمله سيمان و آهن آلات كه واردات و صادرات آن درانحصار دولت است بايد ازطريق بورس عرضه شوند تا از ايجاد رانت در آنها جلوگيري شود.

وي تصريح كرد: تشكيل بورسي كه تمام مصالح ساختماني موجود در كشور را تحت پوشش خود قرار دهد امكان پذير نبوده و از توجيه اقتصادي نيز برخوردار نخواهد بود.

به گفته وي، مصالحي از جمله شن ، ماسه و گچ به علت نداشت مشكل احتياجي به بورس ندارند وبراي عرضه آنها در بورس دليلي وجود ندارد.

منتظري افزود: از آنجا كه درميان مصالح ساختماني ، سيمان در انحصاردولت است ، عرضه آن ازطريق بورس از نظم و انسجام بيشتري برخوردار شده واز نظر اقتصادي نيز به صرفه خواهد بود.