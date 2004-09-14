حاج بابايي:مقابله با جايگاه ايران در جمع دارندگان تكنولوژي هسته اي براي اروپا زيانبار است

حميدرضا حاج بابايي عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درگفتگو با خبرنگار "مهر" گفت : اروپا در پي اين است كه به هر نحو ممكن چرخه سوخت را از فن آوري هسته اي ايران حذف كند و از ابتدا نيز براين مبنا گام برمي داشت .



وي افزود:اروپا همواره با خواست آمريكا مبني بر ارجاع پرونده به شوراي امنيت مخالفت مي كند تا به تدريج براساس تهديد و تحميل ، فن آوري هسته اي را از هويت ايران خارج كند و كشور مان را براي تامين سوخت هسته اي به خود وابسته سازد .



حاج بابايي با اشاره به تلاش پيگير دستگاه ديپلماسي ايران براي جلو گيري از اين وضعيت گفت : متاسفانه زياده خواهي اروپا بيش از تصور دستگاه ديپلماسي ايران است .



وي افزود:اگر نگوييم ديپلمات هاي ما با خوشبيني با موضوع برخورد كرده اند بايد اذعان كنيم كه ديپلماسي ايران از هدف غايي اروپا آگاهي دارد ولي ناگزير براي ايجاد فضاي مناسب در شوراي حكام و خارج كردن اين شورا از سايه سنگين آمريكا رفتاري كژدار و مريز را در پي گرفته است .



عضو كميسيون امنيت ملي با تاكيد بر لزوم اتخاذ موضع قدرتمند در ديپلماسي هسته اي تصريح كرد: ايجاد مانع در مسير فن آوري هسته اي ايران قطعا به نفع اروپا نخواهد بود و اروپا و آمريكا بايد بپذيرند كه جمهوري اسلامي ايران عضوي از مجموعه كشورهاي دارنده فن آوري هسته اي است و مبارزه با اين موضوع جز ضرر و زيان براي اروپا چيز ديگري در بر نخواهد داشت .



وي با اشاره به اينكه جمهوري اسلامي ايران خود خواستار رفع سريع ابهامات و بسته شدن پرونده هسته اي اش در شوراي حكام است گفت : ضرب الاجل و تهديد از سوي هيچ كشوري قابل قبول نيست .



حاج بابايي عدم اشاره محمد البرادعي به لزوم تعيين ضرب الاجل براي بستن پرونده را يادآورشد و گفت : مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي مي داند كه رفتار آمريكا واروپا در راستاي خاتمه دادن به حيات آژانس و بي هويت كردن آن درعرصه بين الملل است بر اين اساس مطمئنا با چنين درخواست هايي مخالفت خواهد كرد .



وي گزارش زيركانه البرادعي را نشانه توجه وي به همه جوانب امر دانست . نماينده مردم همدان خاطر نشان كرد : در اينكه اتحاديه اروپا درپي دستيابي به منافع خود در قبال جمهوري اسلامي ايران عملكرد نامناسبي داشته است شكي نيست ، اما همچنان با رعايت اصل احتياط و تاكيد بر اصول ديپلماسي كشور منافع مذاكره منتفي نيست .

