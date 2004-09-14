تيم مرواريد كيش به عنوان نايب قهرماني كشور دست يافت

به گزارش خبرگزاري " مهر " تيم مرواريد كيش موفق شد در ابتداي اين رقابتها با قاطعيت و ارايه بازيهاي زيبا با پيروزي مقابل حريفان به ديدار فينال را پيدا كند و به مصاف تيم قدرت آبفاي تهران كه درسوپر ليگ كشورحضوردارد برود. اما در اين مسابقه با وجود تلاش بسيار بازيكنان تيم كيش، بازي فينال به سود تيم حريف خاتمه يافت و تيم مرواريد كيش نايب قهرمان اين دوره ازمسابقات شد.

بازيكنان تيم مرواريد كيش : كارن اسدي پويا ، پيمان نوروزي ، حميد جلالي ، رسول يوسفان ، روح الله گل وادي نژاد ، مهرداد بردبار ، مجتبي طاهري . هدايت اين تيم را محسن حق شناس برعهده داشت. شايان ذكر است كارن اسدي پويا از اعضاي تيم مرواريد كيش به عنوان ستاره اين دوره از رقابتها شناخته شد.