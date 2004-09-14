به گزارش خبرگزاري " مهر " تيم مرواريد كيش موفق شد در ابتداي اين رقابتها با قاطعيت و ارايه بازيهاي زيبا با پيروزي مقابل حريفان به ديدار فينال را پيدا كند و به مصاف تيم قدرت آبفاي تهران كه درسوپر ليگ كشورحضوردارد برود. اما در اين مسابقه با وجود تلاش بسيار بازيكنان تيم كيش، بازي فينال به سود تيم حريف خاتمه يافت و تيم مرواريد كيش نايب قهرمان اين دوره ازمسابقات شد.
بازيكنان تيم مرواريد كيش : كارن اسدي پويا ، پيمان نوروزي ، حميد جلالي ، رسول يوسفان ، روح الله گل وادي نژاد ، مهرداد بردبار ، مجتبي طاهري . هدايت اين تيم را محسن حق شناس برعهده داشت. شايان ذكر است كارن اسدي پويا از اعضاي تيم مرواريد كيش به عنوان ستاره اين دوره از رقابتها شناخته شد.
در مسابقات تنيس روي ميز نوجوانان باشگاههاي كشور ؛
تيم مرواريد كيش به عنوان نايب قهرماني كشور دست يافت
مسابقات تنيس روي ميز باشگاههاي نونهالان و نوجوانان كشور از تاريخ 21 لغايت 24 شهريور ماه در شهرستان اردبيل با حضور 18 باشگاه از سراسر كشور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاري " مهر " تيم مرواريد كيش موفق شد در ابتداي اين رقابتها با قاطعيت و ارايه بازيهاي زيبا با پيروزي مقابل حريفان به ديدار فينال را پيدا كند و به مصاف تيم قدرت آبفاي تهران كه درسوپر ليگ كشورحضوردارد برود. اما در اين مسابقه با وجود تلاش بسيار بازيكنان تيم كيش، بازي فينال به سود تيم حريف خاتمه يافت و تيم مرواريد كيش نايب قهرمان اين دوره ازمسابقات شد.
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