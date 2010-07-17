نمایشگاه روایت هویت مسلمانان امریکایی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، این نمایشگاه از سوی تات دریک هنرمند عکاس تشکیل شده و 20 پرتره را به نمایش گذاشته است.

تامیر متکبر امام مسجد المومنون در استیویل کارولینای شمالی تحت تأثیر هدف این پروژه قرار گرفت و تصمیم به شرکت در آن گرفت.

وی گفت: رسالت این هنرمند برای برپایی این نمایشگاه بیش از هنر بود. وی می‌خواست تا مردم درک بهتری از اسلام داشته باشند.

تصاویر به نمایشگاه گذاشته شده در این نمایشگاه تنها یک بعد از نمایش هستند. از هرکدام از شرکت‌کنندگان خواسته شده است که روایتی درباره هویت اسلامی خود فراهم کنند. برخی از این روایتها درباره جشن و برخی درباره تلاشهای بسیار مسلمانان امریکایی است. آنچه در نتیجه این پروژه فراهم شده تصویری از این است که مسلمانان چگونه خود را در بافت جامعه امریکا تصور کرده‌اند.

تات دریک هنرمند این نمایشگاه که با مرکز ابتکار جهانی دانشگاه کارولینای شمالی همکاری می‌کند قصد دارد تصویر ارائه‌شده از سوی رسانه‌ها درباره اسلام را به چالش بکشد.

وی گفته است: تصویر اسلام در ذهن غیر مسلمانان به واسطه فعالیتهای رسانه‌ای نادرست نقش بسته است و من از هنر به عنوان ابزاری برای بهبود این تصویر استفاده می‌کنم. مسلمانان امریکایی نیز چون سایر شهروندان این کشور به بسکتبال علاقه دارند، به جامعه خود کمک می‌کنند، با تبعیض مبارزه می‌کنند، رویاهای خود را دنبال کرده و در جستجوی صلح جهانی هستند.

این نمایشگاه قرار است روز 9 سپتامبر خاتمه یافته و روز 11 سپتامبر در دانشگاه کشاورزی و تکنولوژی بار دیگر برگزار شود. دریک اظهار داشت که در نظر دارد این نمایشگاه را در آرکانزاس و ایندیانا نیز برگزار کند و امیدوار است که بتواند آن را در نقاط مختلفی در جهان برپا کند.